Report de l'application du décret sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé : Les patients immunodéficients demandent au personnel du réseau de la santé non adéquatement protégés de profiter de ce délai pour se faire vacciner contre la COVID-19

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du report de la date butoir pour la vaccination obligatoire des intervenants de la santé et des services sociaux, la voix de l'Association des patients immunodéficients du Québec (APIQ) s'élève pour implorer le personnel non adéquatement protégé à se faire vacciner.

Ayant un système immunitaire largement affaibli en raison d'un état congénital ou d'une anomalie, chaque infection est susceptible d'affaiblir un patient immunodéficient. À ce stade-ci, bien qu'ils aient reçu leurs deux doses, les patients demeurent vulnérables à la COVID-19. « Des études sont toujours en cours pour déterminer le nombre de doses nécessaires pour bien les protéger. Ignorant si les doses reçues les protègent suffisamment, bon nombre des patients limitent toujours leurs activités et rencontres sociales », déclare Geneviève Solomon, directrice générale de l'APIQ. « Les patients ont fait un grand bout de chemin en s'isolant et en diminuant au maximum leurs contacts sociaux. Ils ont été attentifs aux règles sanitaires et soucieux de prendre soin de leur santé. Ils ont également reçu leurs deux doses de vaccins. Leur souhait est que le personnel du réseau non adéquatement protégé se fasse immuniser. N'aggravons pas l'état de santé de gens malades, ce qui ultimement, fragilisera notre réseau de santé », ajoute-t-elle.

« Quand on choisit de faire carrière dans le domaine de la santé, on choisit de prendre soin des patients et de veiller à leur rétablissement. Avant tout, on souhaite que les gens retrouvent leur santé. C'est pour cette raison que les patients immunodéficients demandent au personnel du réseau non vacciné de recevoir à leur tour leurs doses de protection », conclut Mme Solomon.

À propos de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec

L'Association des Patients Immunodéficients du Québec (APIQ) est un organisme à but non lucratif qui regroupe les patients présentant des déficits immunitaires (DI) ainsi que leur famille et les professionnels de la santé intéressés par cette maladie.

