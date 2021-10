Report de l'application du décret sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé : l'OIIQ incite ses membres non adéquatement protégés à se faire vacciner

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se conformera à la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux de reporter au 15 novembre l'entrée en vigueur du décret obligeant les travailleuses et travailleurs de la santé à se faire vacciner en vue de pouvoir continuer d'exercer leur profession au sein du réseau. Par conséquent, l'OIIQ reporte d'un mois la suspension du droit d'exercice de ses membres qui ne seront pas adéquatement protégés contre la COVID-19.

« Ce report procurera aux membres de l'OIIQ qui ne sont pas encore adéquatement protégés un délai additionnel pour se faire vacciner et permettra ainsi d'atténuer la pénurie actuelle d'infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé et des services sociaux. Depuis le début de la campagne de vaccination, nous avons encouragé nos membres à se faire vacciner afin de se protéger et de protéger les personnes qu'ils sont appelés à servir dans l'exercice de leur profession. Nous continuons à les inciter à le faire », a déclaré Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Dans le cadre de l'application du décret, l'infirmière ou l'infirmier qui exerce la profession sans disposer d'une vaccination adéquate commet un acte dérogatoire. Scientifiquement éprouvée, la vaccination contre la COVID-19 est une obligation sociale visant à protéger l'ensemble de la population, avec les autres mesures sanitaires et le maintien des mesures de prévention et contrôle des infections.

Veuillez noter que cette déclaration du président de l'OIIQ constituera la seule réaction officielle et qu'il n'y aura donc pas d'entrevue à ce sujet.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 80 500 membres et 15 400 étudiantes et étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

