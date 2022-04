REPORT À L'HIVER 2023 DE L'OPÉRATION DE CAPTURE ET DE MISE EN ENCLOS DES CARIBOUS MONTAGNARDS DE LA GASPÉSIE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Des conditions météorologiques défavorables, un important couvert neigeux et le respect des directives de bons soins des caribous ont mené le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à reporter les opérations de capture et de mise en enclos des femelles gestantes de la Gaspésie à l'hiver 2023.

Les spécialistes en capture et les vétérinaires qui assurent le bien-être animal se sont déployés en Gaspésie dans la semaine du 21 mars 2022. Or, les conditions météorologiques défavorables au survol aérien à basse altitude, en raison des fortes précipitations, ainsi que des risques d'avalanches importants dans certains des secteurs ciblés ont forcé le report des opérations. De plus, la région des Chic-Chocs a reçu des chutes de neige abondantes et connu des épisodes de forts vents en mars 2022. La capture de caribous doit se dérouler dans des conditions propices afin d'assurer le bien-être des animaux et l'efficacité des opérations. Cela s'est donc avéré impossible à la fin de l'hiver 2022. La capture et le transport des femelles gestantes devaient impérativement se dérouler avant la mi-avril en raison de la proximité de la période de mise bas prévue à la mi-mai, afin d'assurer le bon déroulement de la gestation.

Les enclos de maternité ont pour but de protéger les faons de la prédation essentiellement durant leurs premiers mois de vie. On y relocalise annuellement des femelles gestantes afin qu'elles mettent bas et élèvent les faons avant d'être relâchées dans la nature à la fin de l'été.

Afin de protéger les caribous, l'application des mesures intérimaires d'aménagement forestier est maintenue. À ce sujet, le Ministère applique déjà un moratoire sur les coupes forestières à l'intérieur de la zone d'habitat essentielle des caribous. En outre, les mesures de gestion de la population déployées actuellement, qui ont pour but de limiter le dérangement par les activités humaines et de contrôler les prédateurs dans l'aire de répartition, se poursuivent. L'ensemble de ces mesures s'inscrit dans une démarche qui contribue aux efforts de conservation des caribous.

