Réponses de la nouvelle Direction des Floralies à la publication du rapport d'enquête de Monsieur Delamarre - Ensemble pour la bienveillance aux Résidences des Floralies

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En réaction au rapport d'enquête publié aujourd'hui et présenté par la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mme Sonia Bélanger, la nouvelle Direction des Résidences Floralies indique, d'entrée de jeu, qu'elle n'a pas attendu ces conclusions pour agir, qu'elle a pris avec sérieux la situation avant même de connaître le contenu du rapport d'enquête, et qu'elle a posé de nombreux gestes pour l'améliorer.

« Depuis notre arrivée, la nouvelle équipe de direction et les personnes responsables en place ne ménagent aucun effort pour offrir aux personnes qui sont confiées aux Résidences Floralies la sécurité et la qualité de soins auxquels elles ont absolument droit. La bienveillance et la bientraitance des personnes hébergées guident chacune de nos actions et sont profondément ancrées dans nos valeurs », déclare madame Marie-Claude Ouellet, représentant la nouvelle Direction.

Agir en concertation pour assurer la sécurité des résidents

Dès le tout début, la nouvelle Direction des Résidences Floralies a travaillé en toute transparence avec les autorités du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal afin d'améliorer la situation dans les deux Résidences mises sous administration provisoire. « Dès le début de l'enquête, nous nous étions engagés à donner suite avec célérité à ses observations et recommandations. Nous avons donc pleinement collaboré afin de faire la lumière sur la situation et y apporter les ajustements nécessaires », précise Mme Ouellet.

Les mesures mises en place de manière proactives témoignent de la réelle volonté de réaliser la transformation profonde des Résidences Floralies. À titre d'exemple, le leadership a été totalement renouvelé, des comités stratégiques favorisant la collaboration entre le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et la nouvelle Direction des Floralies ont été mis en place, une stratégie de recrutement de personnel a été élaborée, etc. La pierre angulaire de cette transformation sera l'entrée des Résidences Floralies dans le processus d'harmonisation et de conventionnement, ultimement. Ainsi, les ressources financières, humaines, techniques et professionnelles seront au rendez-vous et des conditions plus équitables seront assurées.

Faits saillants des mesures déjà mises en place avant la publication du rapport d'enquête

Leadership renouvelé

M. Benoît Lellouche, président-directeur général des Résidences Floralies est suspendu de ses fonctions, puis congédié officiellement le 30 septembre 2022

Embauche de M. André Lemieux pour assurer la direction générale des deux Résidences à court terme

pour assurer la direction générale des deux Résidences à court terme Embauche de Mme Chantal Gadbois pour assurer la direction des soins infirmiers

pour assurer la direction des soins infirmiers Embauche de Mme Marie-Claude Ouellet à la direction générale des Résidences Floralies pour succéder à Monsieur Lemieux

à la direction générale des Résidences Floralies pour succéder à Monsieur Lemieux Embauche de M. Philippe Benoît pour assurer la direction des ressources humaines

Embauche de M. Raymond Coulombe comme gestionnaire de site pour Les Floralies Lachine

Collaboration étroite avec le CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Mise en place d'un comité stratégique et opérationnel du CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et des Résidences Floralies afin de prioriser et mettre en œuvre les changements à apporter aux niveaux opérationnel et clinique. Au nombre des sujets ayant fait l'objet de discussions et d'actions concrètes -- en arrimage conjoint :

La planification de l'harmonisation des horaires



La planification des activités pour la période du temps des Fêtes



L'optimisation des services alimentaires



La planification et la logistique de la formation PDSP offerte aux PAB des Résidences Floralies



L'amélioration des mesures de prévention et contrôle des infections

Collaboration de la nouvelle Direction des Floralies avec le comité stratégique du CIUSSS afin que les CHSLD de Lachine et de LaSalle soient intégrés dans la démarche de conventionnement des CHSLD privés en 2023-2024

Élaboration d'un plan de redressement

Mandat confié à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour accompagner la transformation organisationnelle

pour accompagner la transformation organisationnelle Déploiement d'un nouveau modèle d'organisation clinique basé sur le regroupement des clientèles, par mission et par Résidence

Adoption d'une nouvelle structure organisationnelle pour la direction des soins infirmiers, de la qualité, des services professionnels et des services d'hébergement, basée sur la mise en place d'un modèle de gestion de proximité

Stratégie de recrutement de personnel dans les unités

Stratégie de recrutement de gestionnaires dans chacune des Résidences et de chefs d'unité pour favoriser une gestion de proximité

Mise en place d'un comité de relation de travail impliquant les syndicats

Embauche d'un personnel qualifié en ressources humaines pour soutenir la planification de la main-d'œuvre adéquate, du recrutement, de la mobilité et du développement organisationnel

