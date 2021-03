Réponse du Prix Choix du Consommateur à l'émission La facture de radio Canada du 16 mars 2021

Cette lettre est une réponse à l'émission intitulée « La Facture » diffusée le 16 mars 2021 sur les ondes de Radio-Canada.

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - « La Facture » a exposé ses questions et ses préoccupations concernant le Prix Choix du Consommateur. Comme la programmation de « La Facture » est conçue pour semer le doute sur les sujets qu'elle présente dans son émission, il était donc prévisible que tout ce qu'ils trouveraient serait présenté sous cet angle.

­­L'entreprise du Prix Choix du Consommateur est fière du travail qu'elle accomplit. Nous faisons appel à Advanced Symbolics Inc. (ASI) pour utiliser leur outil d'intelligence artificielle (IA) exclusif appelé « Polly » afin de nous aider à identifier les entreprises préférées des consommateurs dans de nombreuses catégories. Nous offrons ensuite des services de marketing aux entreprises en question pour les aider à faire croître leurs affaires.

Nous avons travaillé, et continuerons de le faire, pour affiner le processus relativement nouveau de l'utilisation de l'IA avec notre partenaire ASI. Il y avait quelques experts à l'émission « La Facture » (Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et Jean-Sébastien Dessureault, formateur et expert en IA) et nous sommes d'accord avec eux pour dire que les outils d'IA nécessitent, et continueront de nécessiter, des contrôles logiques humains.

Ce qui nous laisse perplexe, c'est que même si « La Facture » a été informée par le Prix Choix du Consommateur au sujet d'ASI, et a interrogé Erin Kelly (leur PDG) pour ce segment, ils ont choisi de ne pas utiliser ce contenu ou celui de Kenton White, Ph. D., chez ASI.

Nous sommes également perplexes quant au fait que le segment était basé uniquement sur deux exemples: Multitest et Air-santé. Nous nous excusons auprès de M. Forest de Multitest. Nous avons clairement fait une erreur en identifiant son entreprise comme une entreprise qui enlève l'amiante, alors qu'en fait, elle ne fait que vérifier la présence d'amiante. Nous sommes désolés que M. Gibeault-Diotte (Air-santé) estime qu'il n'aurait pas dû gagner dans la catégorie « nettoyage de cheminées », même s'il a confirmé qu'il avait effectivement effectué des travaux de nettoyage de cheminées et fourni de manière proactive au Prix Choix du Consommateur des exemples et le nom d'une personne auprès de laquelle assurer le suivi.

Il convient de noter que plus de 750 lettres de félicitations ont été envoyées à des gagnants au Québec l'année dernière. « La Facture » a souligné les préoccupations de deux d'entre eux.

Nous sommes également étonnés que « La Facture » n'ait fait aucun effort pour inclure des gagnants actuels du Prix Choix du Consommateur au Québec qui, en fait, achètent des programmes de marketing auprès du Prix Choix du Consommateur. Il y en a 175 dans la province. Ils auraient pu demander à n'importe lequel d'entre eux de parler de leur expérience avec notre entreprise.

Nous restons engagés à aider les consommateurs à trouver les entreprises préférées des consommateurs. Nous continuerons également à soutenir la croissance de 175 petites et moyennes entreprises au Québec et de plus de 1 200 dans l'ensemble du pays.

Jack McFadden, Président du Prix Choix du Consommateur Inc.

