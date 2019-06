Réponse du Conseil des Atikamekw de Wemotaci à la suite de la publication du communiqué de la CSQ-AENQ

WEMOTACI, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication du communiqué de la CSQ-AENQ dans lequel elle énonce clairement son intention de recourir à différentes instances, comme le Conseil canadien des relations industrielles, à la suite des événements survenus le 5 juin dernier, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci, à la recommandation de ses conseillers juridiques, se réserve de tout commentaire à ce moment-ci.

Cependant, l'organisation se préoccupe de la sécurité de l'ensemble de ses membres et de ses employés. Elle a aussi à cœur l'éducation et le développement des enfants et des jeunes qui fréquentent ses écoles. À cet effet, nous voulons réitérer notre confiance envers la direction et tout le personnel de l'école secondaire Nikanik pour que la présente année scolaire puisse se terminer sur une bonne note, en prenant en considération la réussite des élèves.

Profil du Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Communauté située en Haute-Mauricie, à 115 km au nord-ouest de La Tuque, elle compte près de 1 800 membres inscrits, dont 1 400 résidents sur la communauté. L'organisation est responsable de livrer des services directs à ses membres, dont les Services de santé, l'Éducation, la Sécurité publique, le Développement social et main-d'œuvre, le Développement économique, les Immobilisations et logements, et le Bureau de gestion du territoire.

