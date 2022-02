Réponse du Collège Dawson à l'annulation par le gouvernement de son projet d'infrastructure majeur

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Collège Dawson a adopté une résolution appelant le gouvernement du Québec à aller de l'avant avec son projet d'infrastructure important, qui accueillera sept programmes en santé ainsi qu'une clinique-école.

« Le déficit d'espace de Dawson a été reconnu par le ministère de l'Éducation supérieure, explique Michael Goldwax, président du conseil d'administration du Collège Dawson. Cette reconnaissance se fonde sur des normes précises qui sont appliquées à l'ensemble des cégeps. Le nouveau bâtiment est essentiel si l'on veut améliorer considérablement l'environnement d'apprentissage des étudiants et étudiantes actuels. »

« Je tiens à souligner, ajoute-t-il, que cette initiative a pour but de mieux servir les étudiants actuels - et non d'augmenter le nombre d'inscriptions - ainsi que d'améliorer la formation de la prochaine génération de travailleurs et de travailleuses de la santé. »

La résolution unanime du conseil d'administration, adoptée lors de la réunion exceptionnelle du 9 février, stipule que :

Le conseil d'administration du Collège Dawson souhaite signifier au premier ministre du Québec sa vive déception et sa désapprobation quant à la décision du gouvernement de sursoir au projet d'immobilisation du Collège Dawson.

Le conseil d'administration du Collège Dawson tient à souligner l'importance et la nécessité que le dossier soit traité de façon juste et équitable selon les normes ministérielles en vigueur et, en conséquence, que le gouvernement du Québec maintienne le projet du Collège Dawson parmi les projets à réaliser dans le prochain Plan québécois des infrastructures (PQI).

« Nous sommes encouragés par le soutien que nous avons reçu ces dix derniers jours de la part de toute la communauté de Dawson, y compris par nos étudiants, nos diplômés et nos employés, ainsi que par un large éventail de Québécois et de Québécoises, dont le Regroupement des cégeps de Montréal », note Diane Gauvin, directrice générale du Collège.

Historique

Le Collège Dawson est l'un des 48 cégeps du réseau d'établissements d'enseignement postsecondaire répartis partout au Québec. Sa mission est d'offrir une éducation collégiale à l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui y sont admis. Tous les cégeps opèrent selon les mêmes normes établies par le système collégial, en ce qui concerne tant leurs activités que les infrastructures nécessaires pour réaliser leur mission.

Depuis plus de 25 ans, Dawson souffre d'un manque d'espace pour ses étudiants. En décembre dernier, le déficit a été chiffré par le ministère à plus de 11 000 mètres carrés, ce qui représente environ 29 % de nos espaces financés.

Le Collège a travaillé en collaboration avec le ministère ces sept dernières années pour aboutir à la réalisation d'un dossier d'opportunité conforme aux règles établies par la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le projet a été désigné comme prioritaire lors de l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructures par l'Assemblée nationale du Québec en décembre 2020.

POURQUOI la volte-face?

Explosion démographique

Le boom démographique que connaissent actuellement les cégeps du Québec atteindra son apogée en 2029. Les étudiants et les étudiantes qui commenceront le cégep à ce moment-là sont nés en 2012 ou avant. Il ne s'agit donc pas d'information nouvelle ou surprenante.

Le Ministère a de l'information détaillée sur l'espace dont dispose chacun des cégeps.

Le Ministère est bien conscient de la pression sur les admissions.

Pourquoi le Ministère a-t-il réagi il y a deux semaines à une situation dont il connaissait l'existence en 2012?

Plafonds d'inscriptions

En juin 2021, le ministère de l'Éducation supérieure a avisé le Collège Dawson que son plafond d'inscriptions avait été établi à 7 915 étudiants à temps plein, un niveau qui sera maintenu jusqu'en 2029-2030. Le Collège n'a pas contesté le plafonnement et s'est déjà engagé auprès du Ministère à ne pas dépasser ses niveaux d'inscriptions de 2019.

L'hypothèse selon laquelle Dawson ne respecte pas son plafond est fausse. En 2010, à la demande du ministère de l'Éducation, plusieurs collèges montréalais ont augmenté le nombre d'étudiants qu'ils admettaient, y compris Dawson.

SOURCE Collège Dawson

Renseignements: bureau des communications, Collège Dawson; Donna Varrica, [email protected]; Christina Parsons, [email protected]