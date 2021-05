OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui la création du Conseil d'action en matière de finance durable, donnant ainsi suite à l'une des recommandations du Groupe d'experts sur la finance durable. À la suite de cette annonce, Don Forgeron, président et chef de la direction du Bureau d'assurance du Canada (BAC), a fait la déclaration suivante :

« Le Bureau d'assurance du Canada se réjouit de la création du Conseil d'action en matière de finance durable. Nous nous attendons à ce que le Conseil établisse un cadre stratégique à long terme et une feuille de route pour une réduction des émissions et une augmentation de la résilience au climat, et élabore un plan d'investissement en vue d'atteindre ces objectifs. Nous suivrons ses progrès avec enthousiasme, alors que le Conseil se concentrera sur des questions importantes pour notre industrie et pour tous les Canadiens. Les assureurs continuent de mettre l'accent sur le besoin de coordonner les données sur le risque physique et transitoire par l'entremise du Centre canadien d'information et d'analyse climatiques. La divulgation de renseignements cohérents sur les risques financiers reliés au climat est essentielle pour stimuler les placements nécessaires à la transition du Canada vers une économie carboneutre et résiliente d'ici 2050.

La mobilisation de capitaux du secteur privé est essentielle au financement de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Partout dans le monde, les institutions et les investisseurs tiennent de plus en plus compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'affaires et d'investissement, en plus d'évaluer les risques liés aux changements climatiques et les possibilités d'action pour le climat qu'offrent leurs actifs et leurs portefeuilles. Le développement d'une finance durable au Canada favorisera la croissance et la stabilité à long terme de notre système financier face aux changements climatiques. La finance durable créera également de nouvelles possibilités pour les entreprises et les investisseurs canadiens. La création du Conseil est une victoire pour le Canada et profitera aux Canadiens à court terme et à long terme. »

Informations supplémentaires sur le Conseil d'action en matière de finance durable :

L'objectif de ce Conseil sera de formuler des recommandations sur l'infrastructure de marché essentielle nécessaire pour attirer et accroître la finance durable au Canada afin d'améliorer les communications sur le climat et d'assurer l'accès aux données sur la durabilité et les risques climatiques. De plus, le Conseil d'action élaborera des normes à respecter pour qu'un investissement soit jugé durable.

En avril 2018, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et le ministre des Finances du Canada de l'époque avaient conjointement nommé le Groupe d'experts sur la finance durable afin d'explorer ce domaine et de formuler des recommandations visant à adapter et à harmoniser la finance durable au Canada. En 2019, le Groupe d'experts a formulé une série de recommandations, dont l'une consistait à mettre sur pied un Conseil d'action en matière de finance durable. Dans son Exposé économique de l'automne 2020, le gouvernement canadien a alloué 7,3 millions de dollars pour financer ce Conseil au cours des trois prochaines années.

