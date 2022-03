TORONTO, le 4 mars 2022 /CNW/ - L'invasion militaire de l'Ukraine est une atteinte aux principes fondamentaux de liberté, de démocratie et d'autodétermination. Cette violation flagrante des règles internationales exige que nous agissions tous dans un élan de solidarité.

C'est pourquoi l'IAS exhorte tous les conseils d'administration canadiens à revoir l'engagement de leur organisation auprès des entreprises russes. Les administrateurs et administratrices devraient également reconsidérer leurs stratégies d'investissement ainsi que leurs opérations en Russie et s'engager avec les parties prenantes à l'égard de telles initiatives stratégiques.

Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction de l'IAS : « Nous avons la conviction que les administrateurs et administratrices du Canada se sentiront tenus d'adopter une position courageuse pour défendre ces principes qui incarnent les valeurs canadiennes fondamentales de liberté et de démocratie. Nous encourageons les conseils d'administration à considérer les circonstances et les stratégies qui leur sont propres et à agir promptement et avec détermination dans l'intérêt supérieur de l'ensemble des parties prenantes. »

Le conseil d'administration de l'IAS souscrit pleinement à cette déclaration.

« En cette période critique, le devoir s'impose à tous les dirigeants et dirigeantes de prendre position sur les valeurs et les principes fondateurs des nations libres », a déclaré Linda Hohol, présidente du conseil de l'IAS.

À propos de l'IAS

L'Institut des administrateurs de sociétés est une association professionnelle à but non lucratif représentant les administrateurs et administratrices et les conseils canadiens dans les secteurs à but lucratif, à but non lucratif et des sociétés d'État. L'IAS compte plus de 16 000 membres et 11 sections régionales à travers le Canada et encourage le partage des connaissances et de la sagesse au moyen de la formation, de programmes et services de développement professionnel ainsi que d'un leadership éclairé. Les membres de l'IAS de tous les secteurs de l'économie surveillent au-delà d'un billion de dollars en capitalisation boursière et les institutions touchant la vie de pratiquement tous les Canadiens et Canadiennes.

