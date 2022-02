MONTREAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La déclaration suivante est de la part de Michael Lo Verso, président d'Instacoin :

Un article publié le 22 février 2022 (La Presse - Guichets de cryptomonnaie: Le propriétaire d'Instacoin en lien avec un chef mafieux), présente de fausses et malicieuses allégations au sujet d'Instacoin. Contrairement aux déclarations et allusions énoncés dans l'article, Instacoin n'a aucun lien avec la « mafia » ou le crime organisé.

Depuis son fondement en 2015, Instacoin a été un pionnier dans le développement et le service des marchés pour les petites transactions de cryptomonnaie. Il est le premier opérateur de guichet automatique bitcoin à avoir reçu une licence de l'Autorité des marchés financiers du Québec. Il est un vendeur de cryptomonnaie enregistré auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les opérations d'Instacoin ainsi que ses propriétaires ont été contrôlés et examinés par des comptables du domaine publique et privé ainsi que par des spécialistes en fiscalité et en conformité. Instacoin a coopéré et travaille en étroite collaboration avec les autorités qui appliquent la loi auprès des marchés dans lesquels il opère.

Instacoin n'a jamais été impliqué dans le blanchiment d'argent et maintien une politique stricte afin de contrer le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Les allégations et allusions faites au sujet d'Instacoin sont principalement faites envers Simon Santamaria, un actionnaire fondateur de la compagnie. L'implication active de Monsieur Santamaria s'est terminée il y a de cela 4 ans et son rôle n'a jamais impliqué un contrôle des transactions financières du réseau d'Instacoin. Sa contribution a été de lancer et gérer le développement du réseau de kiosques bitcoin à travers le Canada. Son travail était ardu et demandant, impliquant rencontres, visites et suivis auprès d'innombrables détaillants à travers le pays. Monsieur Santamaria a toujours excellé dans son rôle. Le réseau d'Instacoin a opéré en utilisant la technologie et les services de licences autorisées de Chainlogic Software Inc., un développeur indépendant de technologie et fournisseur de service « SaaS ». Une fois le réseau d'Instacoin établi, le rôle de Monsieur Santamaria s'est réduit et la gestion a alors été effectuée par une équipe professionnelle, sous ma direction.

Instacoin n'a aucune connaissance de l'implication de Monsieur Santamaria auprès d'autres compagnies. Afin de pouvoir vérifier les allégations faites à l'endroit de Monsieur Santamaria et de pouvoir faire les démarches nécessaires pour protéger l'intégrité des opérations d'Instacoin, les mesures suivantes seront prises et entreront en vigueur immédiatement :

Monsieur Santamaria a démissionné de sa position de directeur d'Instacoin; Instacoin établira un comité de vérification et surveillance dont le but sera de revoir et rapporter les résultats de ses recherches au sujet de Monsieur Santamaria et de faire des recommandations sur les mesures à prendre de la part d'Instacoin; Tous les droits de vote attachés aux actions détenues par Monsieur Santamaria seront transférés en fiducie et détenus par procuration en attendant le résultat de la revue du comité indépendant.

