Les créateurs de diverses industries utilisent Replit pour créer des applications, y compris des équipes chez Zillow, Duolingo et Coinbase, entre autres. S'appuyant sur cet élan client, Replit a lancé aujourd'hui Agent 3, son agent le plus autonome à ce jour. Ces progrès marquent le passage d'un agent assistant serviable à un véritable collaborateur. Agent 3 est dix fois plus autonome que les versions précédentes, avec la capacité de tester et de corriger le code, et de créer des agents et des flux de travail personnalisés qui peuvent automatiser les tâches complexes ou répétitives pour n'importe quel type de travail, et pas seulement l'ingénierie logicielle.

« Nous avons été les premiers au monde à faire du codage de l'ambiance une réalité pour les personnes qui n'avaient aucune expérience de codage », a déclaré Amjad Masad, chef de la direction et fondateur de Replit. « Grâce à l'augmentation et à notre nouvel agent IA, nous sommes en mesure de stimuler l'intérêt des clients pour devenir la norme pour les entreprises. L'avenir est prometteur avec des millions, voire des milliards de personnes qui donnent vie à leurs idées en quelques clics. »

« La vision de Replit, qui consiste à donner à chacun les moyens de créer, nous a fortement interpellés. « L'attrait auprès des particuliers, des équipes et des entreprises a permis à Replit d'être la principale plateforme d'IA agentique à créer des logiciels, des agents et des flux de travail personnalisés », a déclaré Jay Park, associé directeur et cofondateur de Prysm Capital. Et d'ajouter : « Nous sommes ravis de soutenir l'équipe Replit dans la prochaine phase de son parcours ».

En plus du nouvel investissement, Replit a annoncé que ses produits sont maintenant disponibles pour les clients du monde entier sur le marché Google Cloud.

« Replit démontre ce qui est possible avec les agents IA », a déclaré Jonathan Silber, directeur de l'AI Futures Fund chez Google. « Nous sommes impatients de travailler avec eux pour créer des agents à l'aide de Gemini qui alimenteront l'entreprise et continueront d'offrir les avantages de Gemini aux développeurs de logiciels. »

Les nouveaux fonds seront utilisés pour l'expansion des opérations, l'accélération du développement de produits et l'expansion mondiale, alors que Replit construit une nouvelle façon de travailler à l'ère de l'IA.

« Nous avons investi dans Replit parce que nous croyons que ses solutions de codage de l'ambiance ont le pouvoir de transformer la façon dont les entreprises se développent, en donnant aux employés non techniques les outils nécessaires pour donner vie aux produits logiciels », a déclaré Kevin Weber, vice-président, Amex Ventures. « Nous sommes ravis de voir comment la technologie de Replit peut accélérer le développement de produits pour les entreprises de toutes tailles et alimenter la croissance de l'entreprise. »

Replit a été fondée avec une vision précise, à savoir : chacun d'entre nous peut créer un logiciel. En éliminant les obstacles entre une idée et un produit fini, Replit permet aux individus, aux équipes et aux entreprises d'innover plus rapidement et d'avoir une plus grande portée.

Agent 3 est une percée dans le développement de logiciels autonomes, où il peut donner vie à des idées avec une interaction minimale avec l'utilisateur.

Agent 3 est le premier agent sur le marché qui peut fonctionner comme un véritable coéquipier. Agent 1 ne pouvait fonctionner que 2 minutes, tandis qu'Agent 2 pouvait fonctionner jusqu'à 20 minutes. Agent 3, quant à lui, peut fonctionner jusqu'à 200 minutes, s'attaquant ainsi aux tâches de niveau humain.

Agent 3 peut tester et corriger son code, améliorant constamment en coulisses l'application d'un utilisateur. Le système d'essai exclusif de Replit est jusqu'à trois fois plus rapide et dix fois moins coûteux que les modèles d'utilisation d'ordinateurs.

Agent 3 donne l'impression d'être un véritable développeur ; ainsi, il décidera périodiquement de se tester. Les utilisateurs pourront voir le navigateur de l'agent lorsqu'il clique dans l'application, vérifiant les boutons, les formulaires, les API, les sources de données, etc., vérifiant ainsi que chaque partie d'une application fonctionne comme prévu.

Replit est la plateforme de création de logiciels agentiques qui permet à chacun de construire des applications en utilisant un langage naturel. Avec des millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 500 000 utilisateurs professionnels, Replit démocratise le développement de logiciels en éliminant les obstacles traditionnels à la création d'applications. L'entreprise a son siège social à San Francisco.

