Replika Software obtient un financement de la série A de LVMH Luxury Ventures et de L’Oréal BOLD Ventures pour dynamiser l’avenir de la vente sociale

Kareen Mallet, cofondatrice de Replika Software, a déclaré : « Lorsque nous avons fondé Replika, nous avons envisagé un avenir où chaque marque pourrait profiter du pouvoir de la vente sociale. Après avoir conclu des ententes commerciales avec plusieurs « Maisons » de LVMH et des marques de L'Oréal, il est extrêmement satisfaisant de voir que les organismes d'investissement de deux des entreprises les plus avant-gardistes du monde ont décidé d'investir dans notre vision. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur leur soutien alors que nous entrons dans cette phase de croissance et que nous dirigeons l'industrie vers l'humanisation du magasinage en ligne. »

La relation de Replika avec LVMH a commencé en 2019 lorsque le groupe a découvert et choisi la solution à présenter lors de la remise des prix Vivatech Innovation Awards. La société a ensuite été invitée à participer à l'incubateur d'entreprises de LVMH, « La Maison des Startups », à la station F, et leur relation d'affaires a continué de s'approfondir depuis, avec des déploiements en Europe et aux États-Unis. L'association avec L'Oréal a commencé lorsque leur chef du numérique, Lubomira Rochet, une véritable défenseure du commerce social, a remarqué Replika parmi plus de 1 000 jeunes entreprises exposant à Vivatech. Elle a continué d'ouvrir la voie au sein de l'organisation vers le déploiement de la marque dans toutes les divisions dans des pays de tous les continents.

« Le financement de la série A s'appuie sur une année exceptionnelle pour Replika. Nous avons été en mesure de faire croître rapidement une liste de clients dans plusieurs secteurs, nous avons lancé d'importantes mises à niveau de la programmation et des fonctions, tout en solidifiant notre équipe de gestion grâce à des nominations de cadres clés. Nous pensons que ce financement nous aidera à changer le paradigme actuel de la vente en ligne, non seulement dans les industries de la mode et de la beauté, mais aussi dans celles plus vastes des soins de santé, du divertissement, du voyage et de l'électronique », a déclaré le cofondateur Corey Gottlieb.

À propos de Replika Software

Replika Software est un logiciel de vente sociale clé en main primé qui permet aux marques d'activer leur réseau de vendeurs sociaux pour vendre en ligne, inspirer sur les médias sociaux et joindre les consommateurs en tout temps et en tout lieu. L'entreprise est basée à New York et à Paris, à la station F avec La Maison des Startups/LVMH. Kareen Mallet, ancienne directrice de la mode chez Neiman Marcus & Bergdorf Goodman, et Corey Gottlieb, directeur publicitaire et entrepreneur en série, ont fondé l'entreprise en 2016.

