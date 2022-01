Dans le cadre de cette initiative, la Division Produits Professionnels utilisera les capacités récemment améliorées de Replika Software pour renforcer l'autonomie de son réseau de salons de coiffure et de stylistes au moyen d'un microsite de conception à coût objectif (CCO) personnalisé, clé en main et transactionnel comprenant une solution complète de vente sociale et un catalogue complet de produits professionnels de L'Oréal (L'Oréal Professionnel Paris, Redken, Kérastase) disponibles pour relancer leurs clients et leurs abonnés sur les médias sociaux, vendre des produits en ligne, planifier des rendez-vous et mettre en valeur leurs activités. Ce nouveau réseau de sites peut également être utilisé pour les lancements de nouveaux produits et de collections. Les nouveaux sites destinés aux salons présentent également du contenu éducatif et des sélections de produits favoris organisés et préparés par les coiffeurs.

C'est la première fois que les consommateurs peuvent découvrir tous les produits professionnels de L'Oréal en un seul endroit. Le Brésil est le premier pays à lancer cette nouvelle technologie améliorée, dont le déploiement devrait se poursuivre dans les salons et auprès des coiffeurs du monde entier.

« Face aux bouleversements du secteur numérique, Replika Software permet à des marques comme L'Oréal d'adopter une approche sociale du commerce électronique et de tirer parti de son réseau d'experts pour lui permettre de s'imposer dans le secteur numérique », a déclaré Kareen Mallet, cofondatrice de Replika. Elle souligne que l'avenir de la fidélisation à la marque passe par la mobilisation d'ambassadeurs et d'experts comme le réseau des coiffeurs de la Division Produits Professionnels pour stimuler les ventes en ligne, et prévoit que la vente sociale aura une incidence énorme sur le taux de conversion et l'augmentation de la valeur moyenne des commandes. Selon Replika, sa technologie entraîne une augmentation de 50 à 200 % de la taille moyenne des paniers et une conversion des ventes 10 fois supérieure à celle des campagnes traditionnelles dans les médias payants.

À propos de Replika Software Inc. Replika Software est un logiciel de vente sociale clé en main primé qui permet aux marques d'activer leur réseau de vendeurs sociaux pour offrir leurs produits et services en ligne, inspirer les autres sur les médias sociaux et joindre les consommateurs en tout temps et en tout lieu. L'entreprise est basée à New York et à Paris, à la station F avec La Maison des Startups/LVMH. Kareen Mallet, ancienne directrice de la mode chez Neiman Marcus & Bergdorf Goodman, et Corey Gottlieb, directeur publicitaire et entrepreneur en série, ont fondé l'entreprise en 2016. Le groupe d'investissement BOLD de L'Oréal et LVMH Luxury Ventures ont tous deux investi dans l'entreprise, et Replika dirige les programmes de vente sociale de bon nombre de leurs grandes marques à travers le monde.

