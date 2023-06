Répit aux personnes proches aidantes - 12 M$ supplémentaires pour les centres de jour

QUÉBEC, le 20 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et son adjointe parlementaire et députée de Soulanges, Marilyne Picard, ont annoncé aujourd'hui une hausse du financement octroyé aux centres de jour offrant des services aux personnes aînées et du répit pour les personnes proches aidantes. La bonification permettra notamment d'augmenter l'offre de service dans toutes les régions du Québec et de permettre à plus de proches aidants d'avoir du répit.

Ce rehaussement s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer le soutien offert aux personnes proches aidantes et de reconnaître leur contribution à la société.

Les centres de jour permettent de soutenir les personnes proches aidantes qui accompagnent une personne aînée en perte d'autonomie en offrant des services de jour qui comprennent notamment des activités de groupe, offertes dans un milieu adapté à la réalité des personnes aînées. Les sommes octroyées aux centres de jour pourront servir à :

augmenter le personnel pour l'organisation et l'animation des centres de jour pour aînés;

offrir des services de centre de jour à plus de personnes aînées pour soutenir également davantage de personnes proches aidantes;

acheter des technologies innovantes ou de l'équipement pour offrir des activités adaptées (p. ex : tables interactives, écrans géants);

assurer le transport des usagers et usagères des centres de jour.

Citations :

« Les personnes proches aidantes font une différence importante dans la vie de milliers de personnes aînées au Québec. Comme gouvernement et comme société, on se doit de reconnaître cet apport important et s'assurer qu'elles aient tout le soutien nécessaire. Avec les sommes annoncées aujourd'hui, plus d'aînés et plus de personnes proches aidantes pourront avoir accès à des services et à du répit. C'est une excellente nouvelle! Je tiens d'ailleurs à remercier tous les employés et les bénévoles qui œuvrent jour après jour dans les centres de jour. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le rehaussement des services offerts en centre de jour est une autre excellente nouvelle pour les personnes proches aidantes du Québec. Pour ces personnes qui prennent soin d'un proche au quotidien, la possibilité de bénéficier de services de répit peut être d'un grand secours. Pendant ce temps, au centre de jour, les personnes aînées en perte d'autonomie peuvent bénéficier d'activités stimulantes, dans un contexte sécuritaire. Pour les personnes proches aidantes, c'est rassurant. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé et députée de Soulanges

« Bénéficier des services spécialisés d'un centre de jour permet du répit grâce à des intervenants et intervenantes compétents qui prennent soin de nos êtres chers. Ils nous aident à briser l'isolement, ils nous accompagnent, nous soutiennent et nous écoutent. En somme, c'est un grand réconfort pour les proches aidants et un baume sur notre sentiment d'impuissance. »

Marie Gagnon, personne proche aidante

Faits saillants :

En plus de contribuer à prévenir l'épuisement en offrant du répit et du soutien aux personnes proches aidantes, les centres de jour offrent plusieurs bénéfices aux usagers :

Maintenir les habiletés sociales et favoriser l'intégration sociale;

Promouvoir la santé globale et de saines habitudes de vie et prévenir la détérioration de l'état biopsychosocial;

Maintenir et améliorer les acquis fonctionnels et cognitifs;

Améliorer la qualité de vie.

La mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes a pour objectif de soutenir leur qualité de vie. Pour ce faire, il cible les actions favorables à leur santé et à leur bien-être et prend en considération l'importance d'un équilibre entre les différentes sphères de leur vie. Cette annonce découle de la mesure 42 du plan vise à rehausser les services offerts en centres de jour aux aînés.

