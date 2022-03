En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

16 % des heures de travail, soit 41,2 jours par employé par année, ont été perdues en 2021 en raison d'absences liées à la santé et du présentéisme.

48 % des employés présentent au moins un facteur de risque lié à la santé mentale au travail.

La fatigue mentale est la principale raison pour laquelle les employés ne font pas des choix sains.

Le manque d'équilibre travail-vie personnelle est le principal facteur de risque en matière de santé mentale.



Le stress lié au travail est le principal facteur qui nuit au sommeil des employés.

TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le Rapport Mieux-être 2021 de Manuvie souligne l'incidence de la COVID-19 sur la santé des employés et souligne que, deux ans après le début de la pandémie, les travailleurs canadiens continuent d'avoir de la difficulté à prendre soin de leur santé et de leur bien-être.

« Les tendances en matière de santé mentale des employés pourraient prendre la forme d'un K alors que nous franchissons la prochaine phase de la pandémie, a déclaré la Dre Georgia Pomaki, directrice principale, Meilleures pratiques en santé mentale, Manuvie. L'une des branches du K représente les employés qui sont enthousiastes à l'idée de la réouverture et du retour au bureau. L'autre représente un groupe d'employés aux prises avec des problèmes de santé mentale et une grande fatigue. Pour ce groupe, le retour au bureau peut sembler accablant. Les organisations doivent tenir compte des deux groupes pour concevoir des programmes de soutien efficaces pour le retour au bureau. »

Le Rapport souligne que 16 % des heures de travail (soit 41 jours) ont été perdues en 2021 en raison d'absences et de présentéisme, et que près de la moitié (48 %) des employés présentent au moins un facteur de risque lié à la santé mentale au travail. Ces résultats indiquent que les employeurs devraient envisager de mettre beaucoup plus l'accent sur les programmes de culture et de mieux-être en 2022 et au-delà, d'autant plus qu'un grand nombre d'employés retourneront bientôt dans leurs bureaux au Canada.

Il est clair qu'une solide culture en milieu de travail a une incidence positive sur la santé des employés : le Rapport montre que les organisations qui obtiennent les meilleurs résultats aux chapitres de la culture du milieu de travail et des initiatives de mieux-être ont également obtenu les meilleurs résultats en ce qui a trait aux indicateurs clés de la santé.

« Le Rapport Mieux-être de Manuvie nous montre que les mesures de soutien en santé mentale, comme la psychothérapie virtuelle, les programmes d'aide aux employés et les séances de pleine conscience, entraînent des améliorations de la santé et du bien-être des employés, déclare Mme Pomaki. Les organisations peuvent aider les employés en éliminant les obstacles à l'accès à ces avantages, en augmentant les communications sur les produits et services offerts et en aidant à réduire la stigmatisation entourant leur utilisation. Compte tenu de ce que nous avons vécu au cours des deux dernières années, s'il y a un moment pour intensifier ces efforts, c'est bien maintenant. »

À propos du Rapport Mieux-être

Le Rapport Mieux-être est un outil informatif qui aide à soutenir la stratégie Conçue pour la santé de Manuvie. La stratégie Conçue pour la santé est un modèle de soins proactif axé sur les dernières avancées en matière de sciences, de technologies et de données pour concevoir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Grâce à un soutien personnalisé, nos clients obtiennent les bons soins au bon moment et de la bonne façon.

En 2021, 56 promoteurs de régime de Manuvie ont participé au Rapport Mieux-être, et 6 141 employés ont répondu aux sondages en ligne. Les sondages Rapport Mieux-être ont été menés en février, en mai et en octobre 2021.

Le Rapport Mieux-être, propulsé par Manuvie Vitalité pour l'Assurance collective, est gratuit pour les clients des régimes d'assurance collective ou d'épargne-retraite collective de Manuvie. Après avoir participé, les organisations admissibles reçoivent un rapport personnalisé gratuit sur leur état de santé. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, visitez le site manuvie.ca.

