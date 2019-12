Repenser les affaires : Selon le nouveau rapport Tendances Fjord d'Accenture Interactif, les organisations doivent revoir leurs principes fondamentaux

2019 a été une année marquée par l'activisme en réaction à la crise climatique , l'imputabilité des géants technologiques, les hauts et les bas de l'économie à la demande, et l'engagement de 181 hauts dirigeants à redéfinir l'énoncé de mission de leur société. Les changements de mentalité, accélérés par l'adoption croissante du numérique, ont atteint les cadres supérieurs, forçant les dirigeants à revoir les principes mêmes sur lesquels se fonde leur organisation. Le rapport indique que l'économie, la politique, le capitalisme, les ressources, ainsi que la technologie et la société sont depuis longtemps liés, mais les conséquences de cet enchevêtrement jaillissent seulement à présent dans la conscience du public.

« Les protestations à l'égard de la trajectoire de croissance sans fin dictée par le capitalisme, définie uniquement par le profit, passent de la contestation populaire aux conversations dans les salles de réunion. Il est donc impératif de trouver de nouvelles façons de mesurer la croissance, explique Scott Weisbrod, directeur design de service de groupe et chef studio de Fjord Canada. Ces nouvelles valeurs peuvent changer notre perception de la signification des affaires dans la décennie à venir. Une chose est claire : les gagnants seront les organisations ayant adopté un modèle d'affaires durable et une vision à long terme d'elles-mêmes et de leur impact sur le monde. »

Selon Stephen Gardiner, directeur général principal et responsable d'Accenture Numérique au Canada : « Nous commençons à voir nos clients se réorienter vers une transformation réfléchie. Au cours de la prochaine décennie, les principes fondamentaux seront remis en question, ce qui permettra aux entreprises de transformer leur offre en quelque chose de plus attentif, de plus significatif et de plus avant-gardiste. Le changement de mentalité de "moi" au "nous" nécessitera le passage d'une conception axée sur l'utilisateur à une approche axée sur la vie. »



Le rapport Tendances Fjord 2020 examine sept tendances émergentes qui devraient façonner l'industrie de l'expérience et fournit des conseils pratiques sur la façon dont les organisations peuvent s'adapter à cette nouvelle ère.

Les divers visages de la croissance : Le capitalisme est en crise de mi-parcours. Le succès n'est plus seulement synonyme de croissance et les organisations doivent commencer à réévaluer leur mission sociale et recalibrer leur perception de leur rôle dans le monde qui les entoure. Transformation de l'argent : Notre perception de l'argent et la façon dont nous faisons des paiements changent rapidement. Ces changements technologiques profonds créent de nombreux débouchés pour une multitude de nouveaux produits et de nouveaux acteurs. Des codes à barres ambulants : Notre corps physique est en voie de devenir aussi traçable que notre identité numérique. En ce qui concerne la technologie de reconnaissance faciale et corporelle, quel est le compromis entre la vie privée et la commodité? Personnes fluides : Les habitudes de consommation changent à mesure que les gens perçoivent et définissent leur identité de manière de plus en plus fluide. Il existe des possibilités considérables d'offrir de nouvelles expériences de consommation. Conception de l'intelligence : L'expérience humaine croît en complexité. La prochaine étape pour l'IA consiste à passer de l'automatisation à la conception de systèmes qui combinent l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et améliorent l'interaction entre les deux. Doubles numériques : Faites place à votre double numérique qui travaille pour vous et sait ce que vous voulez. Les jumeaux numériques évoluent au-delà de l'industrie et dans notre vie quotidienne. Conception axée sur la vie : L'axe de la désirabilité, de la viabilité et de la faisabilité passe du « moi » au « nous ». La conception peut-elle s'étendre au-delà de son propre écosystème, passant d'une approche axée sur l'utilisateur à une approche axée sur la vie?

Le rapport Tendances Fjord 2020 s'appuie sur les réflexions collectives de plus de 1 200 concepteurs et développeurs de Fjord, répartis dans 33 studios dans le monde entier. Ce rapport participatif annuel se base sur des observations directes, des recherches factuelles et des travaux réalisés auprès des clients. Cette année, les contributions du nouveau studio de Fjord à Tokyo et l'acquisition de INSITUM ont permis d'ajouter 250 points de vue de plus du Japon et de l'ensemble de l'Amérique latine, faisant des Tendances Fjord de cette année les plus diverses à ce jour. Pour lire le rapport, visitez : accenture.com/Fjordtrends2020 ou trends.fjordnet.com, et parlez-en sur Twitter #FjordTrends.

À propos d'Accenture

Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opération. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives -- soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde --, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant 492 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au www.accenture.com.

Accenture Interactif optimise la croissance durable de ses clients en créant des expériences significatives, conjuguant la mission et de l'innovation. En aidant les grandes marques à concevoir, bâtir et mettre en œuvre des expériences tout au long du parcours, que ce soit pour un client, un employé, un patient ou un citoyen, Accenture Interactif s'appuie sur des compétences approfondies sur trois axes principaux : nouvelles propositions, produits et services; marketing, contenu et engagement; et plateformes d'expérience. Selon le plus récent rapport sur les agences du magazine Ad Age, Accenture Interactif se classe comme la plus grande agence numérique au monde pour une quatrième année consécutive et a été désignée en 2019 par Fast Company comme l'une des entreprises publicitaires parmi les plus novatrices. Fjord, la division de conception et innovation d'Accenture Interactif, repense nos relations avec le numérique et l'univers physique, faisant appel à la puissance du design pour créer des services appréciés des gens. Pour en savoir plus, suivez-nous @AccentureACTIVE ou @fjord et visitez www.accentureinteractive.com ou www.fjordnet.com .

