HONG KONG, 7 décembre 2023 /CNW/ - La Yidan Prize Foundation, la fondation philanthropique mondiale à l'origine de la plus haute distinction du monde en matière d'éducation, a organisé son très attendu sommet des prix Yidan à Hong Kong le 4 décembre, sous le thème : « Les idées qui suscitent le changement : mettre en lumière les solutions qui font progresser l'éducation ».

Dans un monde en évolution rapide, il est devenu essentiel de doter tous les apprenants d'aptitudes en matière de créativité et de pensée critique pour en faire des citoyens du monde équilibrés. Afin de discuter de la façon dont nous pouvons mieux répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui, le sommet des prix Yidan 2023 a réuni des spécialistes en éducation, des responsables politiques et des fondations philanthropiques pour explorer des idées novatrices en matière de recherche et de pratique, le tout avec le pouvoir d'élargir l'accès à une éducation de qualité.

Le Dr Charles CHEN Yidan, fondateur des prix Yidan, a accueilli des invités du monde entier, soulignant que les idées sont susceptibles de susciter des changements. Il a déclaré : « Les éducateurs visionnaires qui sont avec nous aujourd'hui croient fermement au pouvoir transformateur des idées. Leur vision collective amène les gens à comprendre que tous les étudiants peuvent et doivent réussir. Ils nous invitent à reconsidérer ce à quoi ressemblent de bonnes salles de classe et de bonnes pratiques d'enseignement. Ils nous amènent à conclure qu'une bonne éducation peut être offerte à tous. Leurs actions ne cessent de remodeler l'éducation et de renforcer leur engagement envers cette conviction. »

Joe Colombano, responsable du Bureau des coordonnateurs résidents des Nations Unies en Chine, a commencé par un discours sur la nécessité de renouveler l'investissement et l'innovation dans l'éducation. Il a réfléchi au concept de la qualité de l'éducation d'aujourd'hui et a proposé des questions réfléchies afin de préparer le terrain pour les discussions de la journée. Il a insisté sur la nécessité de faire en sorte que l'éducation suive le rythme de l'évolution des besoins de l'économie et a souligné les objectifs plus larges de l'éducation au-delà de l'emploi, comme moyen pour tous les apprenants d'atteindre leur plein potentiel. M. Colombano a fait remarquer que l'éducation de qualité est bien plus qu'un des Objectifs de développement durable (ODD) : il s'agit également du catalyseur permettant d'atteindre les 17 ODD.

Lors du premier panel, des spécialistes en éducation de l'Université de Hong Kong se sont joints à la professeure Michelene (Micki) Chi, lauréate du prix Yidan 2023 pour la recherche en éducation, professeure lauréate du titre de Regents et titulaire de la chaire professorale de sciences et d'enseignement Dorothy Bray au Mary Lou Fulton Teachers College de l'université d'État de l'Arizona. Ils ont parlé de la théorie révolutionnaire de l'engagement cognitif de Micki (appelée ICAP), qui donne aux enseignants un cadre éprouvé pour faciliter un engagement de qualité en classe, contribuant à améliorer les méthodes d'enseignement de la maternelle au niveau postsecondaire et au-delà. Lors du panel animé par le Dr Christopher Thomas, directeur des partenariats à la Yidan Prize Foundation, les panélistes ont abordé la façon dont les activités d'apprentissage interactives, constructives et actives renforcent l'autonomie des étudiants et encouragent la collaboration.

Lors d'un second panel, la Dr Laura Savage, directrice exécutive de l'IEFG (International Education Funders Group), s'est entretenue avec des leaders qui ont réussi à galvaniser le changement social pour garantir qu'un plus grand nombre d'étudiants accèdent au pouvoir transformateur de l'éducation. Les membres du Council of Luminaries, le Dr Rukmini Banerji, Vicky Colbert et Wendy Kopp ont tous réfléchi à leur expérience commune de catalyseur du changement systémique en tirant parti de l'influence d'une mission commune et d'un leadership collectif et ancré localement. Ils ont parlé de l'importance de l'apprentissage de base, de partenariats solides avec le gouvernement et la société civile, et de la façon dont tout le monde, des parents aux étudiants universitaires, peut devenir des agents de changement.

Au cours de l'après-midi, le sommet a permis d'explorer la façon dont des modèles novateurs d'enseignement supérieur peuvent éliminer les obstacles sur le plan de l'accessibilité et de l'abordabilité. Shai Reshef, président et fondateur de l'université du peuple et lauréat du prix Yidan 2023 pour le développement dans le domaine de l'éducation, s'est entretenu avec le professeur Arthur Levine, président émérite du Teachers College de l'Université Columbia, sur la façon dont nous pouvons nous assurer que l'enseignement supérieur suit le rythme de l'évolution de nos économies mondiales et numériques du savoir. Shai Reshef a parlé de l'importance d'exploiter le potentiel de la technologie en ligne et en libre accès pour que chaque étudiant qualifié puisse accéder à un enseignement supérieur de qualité.

Lors de la dernière séance de la journée, Lucy Lake et Angeline Murimirwa, les lauréates du prix Yidan 2020 pour le développement dans le domaine de l'éducation, ont retrouvé Baela Raza Jamil, cheffe de la direction d'Idara-e-Taleem-o-Aagahi, et Ruth Kagia, ancienne directrice de l'éducation mondiale à la Banque mondiale, pour discuter de l'inclusion radicale dans l'éducation. Elles ont échangé sur le fait que placer les personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables au cœur de l'élaboration de politiques est la clé du changement dans l'éducation et par l'éducation. Les panélistes ont souligné que l'inclusion radicale est audacieuse et sans concession : chaque étudiant doit être éduqué et protégé. L'intersectionnalité et la collaboration entre les responsables politiques et les chercheurs et praticiens dans le domaine de l'éducation ne sont pas négociables dans ce processus.

Hommage aux lauréats des prix Yidan 2023

Le 3 décembre, la professeure Michelene Chi et Shai Reshef ont reçu respectivement le prix Yidan 2023 pour la recherche en éducation et le prix Yidan 2023 pour le développement dans le domaine de l'éducation lors de la cérémonie de remise des prix Yidan. Ils ont été reconnus pour leur travail extraordinaire visant à créer des occasions pour les apprenants leur permettant d'atteindre leur plein potentiel. Ils se joignent à la communauté mondiale des agents de changement dans le domaine de l'éducation et aux membres du Council of Luminaries de la Yidan Prize Foundation.

Proposez la candidature d'agents de changement dans le domaine de l'éducation pour les prix Yidan 2024

Les prix Yidan acceptent les candidatures jusqu'au 31 mars 2024. Pour en savoir plus sur cette occasion ou pour proposer un agent de changement, visitez le site Web des prix Yidan : https://yidanprize.org/the-prize-and-nominations/nominations.

