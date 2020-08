La plus haute distinction du Prix de l'innovation en littératie sera décernée à l'organisme REP Here in Canada, qui recevra également une somme de 20 000 $ à investir dans ses programmes futurs. Outre le grand prix, une somme de 5 000 $ sera remise à quatre candidats ayant reçu une mention honorable.

Les lauréats ont tous démontré que leurs programmes ont eu une incidence positive dans la vie de leurs apprenants adultes ainsi que dans les collectivités, en plus de servir de modèle à d'autres organismes.

« Cette année encore, nous avons reçu des candidatures fantastiques et nous sommes réellement impressionnés non seulement par la créativité et l'innovation des programmes, mais aussi par l'impact plus que positif que ces programmes ont dans les collectivités partout au Canada », a déclaré Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Nous remercions une fois de plus la Canada Vie pour son soutien constant à l'égard de ce prix, lequel contribue ultimement à renforcer les capacités dans les domaines de la littératie et de l'apprentissage. »

Depuis la création du Prix en 2012, 45 distinctions ont été décernées à des organismes d'alphabétisation de partout au pays (9 premiers prix et 36 mentions honorables), ce qui représente un financement de 360 000 $ pour l'avancement des programmes d'alphabétisation.

« Nous félicitons chaleureusement les lauréats de cette année pour cette reconnaissance plus que méritée. À la Canada Vie, nous appuyons les initiatives en éducation axée sur l'alphabétisation des adultes, car nous savons à quel point il est important de disposer de programmes qui permettent aux apprenants adultes d'acquérir les compétences essentielles pour réussir dans la vie », a indiqué Debbie Down, directrice des relations avec la communauté à la Canada Vie. « C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ABC Alpha pour la vie Canada et le Prix de l'innovation en littératie. En soutenant les efforts des organismes communautaires, nous contribuons à améliorer le bien-être de tous les Canadiens. »

Le Prix de l'innovation en littératie sera remis à REP Here in Canada en octobre prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix virtuelle. Lors de cette cérémonie, qui sera suivie d'une discussion dirigée, ABC présentera chacun des lauréats du Prix ainsi que leurs pratiques exemplaires, qui constituent une véritable source d'inspiration pour l'ensemble du secteur de l'alphabétisation et de l'acquisition des compétences essentielles. Inscrivez-vous à la cérémonie virtuelle. Remarque : la cérémonie virtuelle se déroulera en anglais uniquement.

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

REP Here in Canada, Vancouver (Colombie-Britannique)

Programme : Here Magazine

Here Magazine est une publication imprimée et numérique produite par des apprenants adultes dans le cadre d'ateliers communautaires appelés « Here Labs ». Les ateliers « Here Labs » sont des ateliers pratiques et pluridisciplinaires lors desquels les participants développent et apprennent à utiliser des outils de communication narrative qui sont adaptés au niveau de compétence linguistique de chaque apprenant et font intervenir écriture, photographie, baladodiffusion et vidéographie. Les ateliers « Here Labs » ont également pour fonction d'explorer différentes questions touchant les nouveaux arrivants, les immigrants et les communautés racialisées du point de vue des apprenants et contribuent en cela à établir le contenu de la publication. Le programme a pour but de permettre aux participants de publier leur travail dans le Here magazine, de participer activement au processus de publication et de surmonter les obstacles réels et perçus au développement des compétences.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 5 000 $ chacun

Programme CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada) du district scolaire 41 de Burnaby (DSB), Burnaby (Colombie-Britannique)

Programme : programme d'alphabétisation CLIC du DSB

Le programme d'alphabétisation CLIC du DSB s'adresse aux nouveaux arrivants et aux réfugiés adultes vulnérables qui font face à des obstacles multiples dans leur apprentissage de l'anglais langue seconde (ALS). Le programme lauréat du DSB est conçu pour les apprenants adultes ayant un niveau d'alphabétisation limité dans leur langue maternelle et un faible niveau de scolarité. Le curriculum du programme propose une formation linguistique qui s'intègre à la vie quotidienne des apprenants et que ces derniers peuvent mettre en pratique immédiatement. Le programme est axé sur le vocabulaire lié aux activités courantes et aux thématiques entourant l'établissement au pays. Les apprenants sont exposés à leur nouvelle langue en situation réelle dans le cadre de sorties éducatives et lors de présentations données par des conférenciers invités.

Centre for Family Literacy, Edmonton (Alberta)

Programme : Edmonton Literacy Classroom on Wheels (le COW Bus)

Le programme Edmonton Literacy Classroom on Wheels (le COW Bus) est un programme d'alphabétisation gratuit destiné aux familles qui propose différentes activités d'alphabétisation parents-enfants. Pendant 30 semaines, un autobus hébergeant une bibliothèque de prêt mobile et un espace consacré au programme se rend chaque semaine dans 10 collectivités de la région d'Edmonton. Le COW Bus se rend dans les collectivités aux prises avec divers obstacles, tels l'isolement, le faible revenu des ménages, un taux de chômage élevé et un manque de ressources communautaires. Le programme propose aux apprenants des expériences d'alphabétisation partagées qui permettent aux parents comme aux enfants d'améliorer leurs compétences linguistiques. Les compétences essentielles sont intégrées au programme de façon à créer des occasions de conversations sur les compétences à posséder pour être en mesure d'apprendre.

Société John Howard d'Ottawa, Ottawa (Ontario)

Programme : Skills Plus

Le programme Skills Plus est un programme à inscription continue qui permet aux apprenants de gagner en assurance et en estime de soi et d'améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. Le programme accueille les apprenants à un niveau de « pré-alphabétisation » : il propose des ateliers réguliers sur des sujets aussi variés que les compétences professionnelles, la pleine conscience et les méditations guidées. Le programme met l'accent sur la santé physique et mentale en proposant des promenades à pied à intervalle régulier, des discussions avec des enseignants et des bénévoles, ainsi que des conseils nutritionnels. Le programme Skills Plus accompagne les apprenants sur le chemin de l'apprentissage et de la découverte de soi. La participation au programme permet d'améliorer les compétences sociales, l'empathie et le soutien mutuel. Le style d'enseignement repose sur la croyance que les étudiants sont talentueux, précieux et dignes de respect. Le programme Skills Plus ne se contente pas de renforcer le niveau d'alphabétisation et les compétences essentielles des apprenants; il les aide à faire preuve d'une plus grande empathie envers eux-mêmes et envers les autres. Il leur permet de mieux se comprendre et d'exercer de nouveaux rôles sociaux plus positifs.

Literacy Coalition of New Brunswick, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Programme : Compétences essentielles pour les pêches de l'Atlantique (CEPA)

Lancé en 2018, le programme Compétences essentielles pour les pêches de l'Atlantique (CEPA), est un programme axé sur les compétences essentielles qui répond de manière proactive aux défis du marché du travail auxquels sont confrontés les employeurs du secteur des pêches dans les provinces de l'Atlantique. Le programme CEPA s'adresse aux employeurs du secteur des pêches, ainsi qu'aux personnes à faible revenu à la recherche d'un emploi. Les apprenants acquièrent des compétences essentielles comme la lecture, l'utilisation de documents et le calcul en accomplissant des tâches directement liées aux métiers du secteur des pêches. La formation en compétences essentielles offerte par le programme est axée sur les compétences spécifiques recherchées dans le secteur des pêches. Le programme CEPA est le fruit d'un projet collaboratif mené de concert par les gouvernements et des organismes communautaires des quatre provinces de l'Atlantique. Le programme CEPA se distingue par sa nature interprovinciale et constitue un exemple éloquent de solution novatrice à un problème répandu.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.abclifeliteracy.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent que nous tenons nos engagements et qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, qui est heureuse de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

