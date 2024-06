MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce la réouverture partielle des ponts Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dès mercredi matin. La démobilisation des entraves aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi et les voies seront redonnées à la circulation dès 6 h.

Les analyses effectuées au cours des derniers jours ont permis de conclure qu'il était possible de rouvrir une voie au centre de chacun des ponts, et ce, en toute sécurité pour les usagers. La limitation en surcharge, en vigueur avant la fermeture préventive, devra être respectée par les camionneurs qui empruntent ces structures et la surveillance sera renforcée.

Les échantillons prélevés au cours des derniers jours ont permis de conclure que les fissures apparentes ne se sont pas propagées à l'intérieur de la structure des deux ponts. De ce fait, il n'y a aucune mesure additionnelle à déployer à court terme. Toutefois, des travaux de renforcement seront planifiés au cours des prochains mois et devraient pouvoir être exécutés sans nouvelle fermeture des ponts à la circulation.

Rappelons que la Ville de Montréal avait procédé à la fermeture préventive des ponts Pitfield, le 31 mai, à la suite d'une inspection ayant mis en lumière une évolution des fissures présentes sur les deux structures. Le déploiement des équipes d'auscultation au lendemain de l'événement aura permis de redonner rapidement l'usage des structures aux citoyennes et citoyens. La Ville de Montréal souhaite remercier la population riveraine pour leur compréhension et leur collaboration.

