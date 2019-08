Réouverture du pont du chemin du Baskatong, à Ferme-Neuve

SAINT-JÉRÔME, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, sont heureux d'annoncer que le pont du chemin du Baskatong, situé au-dessus de la décharge du lac Piscatosine, est rouvert à la circulation.

« La rapidité d'exécution des travaux et l'expertise des équipes témoignent de la volonté indéniable de rétablir ce lien essentiel pour la municipalité de Ferme-Neuve et la région des Hautes-Laurentides. Je me réjouis de constater le travail effectué par le Ministère et ses partenaires dans le dossier. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis ravie de constater à nouveau la collaboration entre le ministère des Transports, la Municipalité de Ferme-Neuve, la Ville de Mont-­Laurier, la MRC d'Antoine-Labelle et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ainsi, les travaux ont pu être effectués rapidement, au bénéfice des plaisanciers et des usagers de la région. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Merci au ministère des Transports du Québec d'avoir été en mode solution dès l'annonce de la fermeture du pont, et merci à tous les intervenants politiques et fonctionnaires concernés d'avoir reconnu l'importance de cette structure pour notre industrie touristique locale. Une fermeture prolongée aurait été une catastrophe économique pour la région. »

Gilbert Pilote, préfet de la MRC d'Antoine-Labelle et maire de la municipalité de Ferme-Neuve

« La Ville de Mont-Laurier est fière de la collaboration avec l'ensemble des intervenants dans ce dossier. Je tiens à souligner la rapidité d'intervention du Ministère pour rendre accessible une infrastructure qui est également un outil de développement économique pour notre région »

Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier

Faits saillants

Le chemin du Baskatong, à la hauteur de la structure au-dessus de la décharge du lac Piscatosine, à Ferme-Neuve , a dû être fermé par mesure préventive le 31 juillet dernier.

, a dû être fermé par mesure préventive le 31 juillet dernier. Les travaux de réparation d'une section d'une poutre du pont ont débuté le 5 août.

