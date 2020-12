Réouverture du pont de la rue Main, à North Hatley

SHERBROOKE, QC, le 19 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le pont de la rue Main surplombant la rivière Massawippi, à North Hatley, est maintenant rouvert à la circulation. Ce dernier avait été fermé en août dernier afin d'être reconstruit.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, en font l'annonce aujourd'hui. Ainsi, les usagers de la route peuvent désormais emprunter cette toute nouvelle structure sécuritaire, située au centre de la municipalité.

Grâce à cette reconstruction, le pont retrouve sa pleine capacité, ce qui permet ainsi aux quelque 3 000 véhicules qui y circulaient quotidiennement de l'emprunter de nouveau. De plus, en raison de son rehaussement, la nouvelle structure favorisera une meilleure navigation sur la rivière Massawippi.

Citations

« Je suis heureux que notre équipe ait tout mis en œuvre pour que ce lien essentiel de la municipalité soit rétabli rapidement. Les automobilistes peuvent de nouveau circuler d'une rive à l'autre de la rivière Massawippi en empruntant leur trajet habituel. Je suis bien conscient que les citoyennes et les citoyens ont dû faire un important détour étant donné l'emplacement de la structure, en plein cœur de North Hatley. Je les remercie de leur patience et de leur collaboration. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le pont de la rue Main joue un rôle déterminant dans l'essor touristique de la région en donnant accès au centre de North Hatley et aux villages environnants. Je salue les efforts de l'équipe du ministère des Transports, qui a accéléré la reconstruction de cette importante structure. Le nouveau pont garantit maintenant aux résidents et aux visiteurs des déplacements sécuritaires, et ce, pour des décennies à venir. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet économie et Internet haute vitesse)

Faits saillants

La structure a été reconstruite principalement en raison de l'effritement de la dalle, ce qui avait des répercussions sur la capacité portante du pont.

Ces travaux de reconstruction représentent un investissement d'environ 6 M$.

Des travaux de parachèvement sont prévus en 2021 sur le nouveau pont.

