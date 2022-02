Réouverture du Musée le 25 février - PROFITEZ DE LA RELÂCHE POUR VISITER NOTRE TOUTE NOUVELLE EXPOSITION ARCHÉOLOGIE ET ENQUÊTES CRIMINELLES

« En plus de découvrir le travail de ces scientifiques, cette nouvelle exposition propose aux visiteurs de devenir des bioarchéologues, le temps d'une visite. Ils pourront manipuler des outils, observer des artéfacts sous un microscope, analyser des reproductions d'ossements en 3D et même, résoudre l'énigme d'une enquête qui leur sera proposée », lance Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson.

« Par cette nouvelle exposition, nous souhaitons faire découvrir la dimension scientifique de l'archéologie. La bioarchéologie est une branche de l'archéologie. Du terrain au laboratoire, le travail des bioarchéologues contribue à résoudre des enquêtes archéologiques et judiciaires. Par l'analyse de restes humains et d'indices découverts sur les sites de fouilles ou sur les scènes de crime, ces scientifiques arrivent à reconstituer les événements passés », explique Frédéric Hottin, archéologue au Musée d'archéologie de Roussillon.

Le bioarchéologue est parfois amené à se pencher sur des drames humains récents et anciens. Il contribue ainsi à rendre justice aux victimes par la commémoration d'événements marquants et à l'avancement de grandes causes sociales.

« Il faut souligner que cette exposition est la réalisation de notre musée régional avec la précieuse collaboration d'un comité de scientifiques constitué d'Isabelle Ribot, bioarchéologue et professeure agrégée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, d'Émilie Desrosiers, archéologue à la Ville de Montréal et de Frédéric Hottin, archéologue au Musée d'archéologie de Roussillon. L'exposition sera présentée jusqu'en septembre pour ensuite prendre la route pour amorcer une tournée au Québec », ajoute Frédéric Galantai, maire de La Prairie et membre du comité culture, patrimoine et Musée.

Cette exposition est possible grâce au financement du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec.

Le Musée ouvrira de nouveau ses portes au public à compter du vendredi 25 février, juste à temps pour la semaine de relâche. Pour l'occasion, il sera ouvert exceptionnellement toute la semaine, soit du 25 février au 6 mars.

Activité spéciale pour la relâche

En plus de la visite de la nouvelle exposition, les familles sont invitées à devenir elles aussi des bioarchéologues et à résoudre l'enquête du Mystère glacé. À l'aide des techniques utilisées par les bioarchéologues et la méthode scientifique, ils pourront prélever des indices pour reconstituer les événements passés. Cette activité, de même que l'exposition sont adaptées à un public de 10 ans et plus.

Pour en savoir plus et acheter des billets en ligne : archeoroussillon.ca. La réservation est obligatoire en raison des mesures sanitaires.

