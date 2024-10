Réouverture des stations Fabre et D'Iberville dès 10h aujourd'hui

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Société de transport de Montréal (STM) annonce la réouverture des stations Fabre et D'Iberville et du service du métro à ces stations, dès 10h aujourd'hui. La station Saint-Michel demeurera toutefois fermée pour une durée indéterminée.

Trajet de la navette spéciale (Groupe CNW/Société de transport de Montréal)

Des modifications techniques dans le système de signalisation et dans le système de contrôle de train ont été réalisées pour permettre des manœuvres de retournement à partir de la station D'Iberville, et ce, en toute sécurité. Pour réaliser ces modifications, la STM devait premièrement concevoir ces modifications aux systèmes qui ne sont pas conçus initialement à cet effet, les valider et s'assurer de la sécurisation des lieux pour permettre à ses employés d'y accéder en toute sécurité. Considérant la situation exceptionnelle, la STM a agi promptement pour permettre la réouverture des deux stations.

Mise à jour de la navette spéciale

Dès 10h aujourd'hui, le service de navette spéciale de bus sera maintenu dans les deux directions entre les stations D'Iberville et Saint-Michel, seulement, jusqu'à la réouverture de cette dernière.

État de situation à Saint-Michel

Rappelons que la STM a dû fermer les stations, en soirée le 3 octobre, après avoir découvert, lors des travaux de réfection en cours, une dégradation insoupçonnée d'une poutre principale située au-dessus des voies à la station Saint-Michel. Cette dégradation se traduit par du béton délaminé et des armatures scindées.

À ce jour, les équipes d'ingénierie ont recueilli les données sur le site et ont initié la conception des interventions. Cette conception se poursuit. La prochaine étape consistera à réaliser les travaux. La STM partagera le calendrier envisagé lorsque la conception des interventions sera complétée.

La STM est désolée des inconvénients que cette situation exceptionnelle occasionne à la clientèle. Il s'agit de mesures extraordinaires et temporaires. La STM fera de nouveau le point sur la situation dès que plus d'information pourra être communiquée.

Disponibilité médiatique

La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, sera disponible à la station D'Iberville, le mercredi 9 octobre de 10h30 à 11h30, aux coins des rues Jean-Talon et Louis-Hébert, pour faire le point avec les journalistes sur la réouverture des stations.

