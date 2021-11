Réouverture des services d'obstétrique à l'Hôpital de Ville-Marie

QUÉBEC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annoncent la réouverture des services d'obstétrique de l'Hôpital de Ville-Marie à compter du 23 novembre, à 8 h. Ces services avaient été suspendus temporairement il y a quelques mois, en raison d'un manque de main-d'œuvre infirmière.

La réouverture des services sera possible grâce à une collaboration avec le réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique (RIDDO), qui a permis le déploiement de six infirmières. Quatre d'entre elles proviennent du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, une du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et une autre du Centre universitaire de santé McGill.

Rappelons que le 29 juin dernier, les ministres Carmant et Dubé avaient annoncé un financement de 4,2 millions $ en vue de soutenir la main-d'œuvre infirmière en obstétrique. De cette somme, 1 million $ étaient consacrés au déploiement du RIDDO. Une telle initiative vise à combler des besoins ponctuels ou à prévenir d'éventuelles découvertures. Le service d'obstétrique de l'Hôpital de Ville-Marie est le premier à en bénéficier.

« Je me réjouis que le réseau d'infirmières de dépannage en obstétrique, mis en place tout récemment, puisse permettre d'apporter une solution durable au problème de main-d'œuvre actuel de l'établissement. L'accès à des services d'obstétrique est essentiel. Les soins doivent être prodigués rapidement par une équipe compétente, le plus près possible du domicile des patientes. Une telle initiative témoigne de l'importance que nous accordons aux besoins de chaque communauté, et montre que nos équipes du réseau n'ont pas peur d'innover pour mieux y répondre. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Notre gouvernement a à cœur de rapprocher les services des citoyens, et cette initiative nous le prouve encore une fois. Nous en sommes très fiers puisque cela contribue au développement de notre communauté, de même qu'à son dynamisme, en mettant à la disposition des familles des services bien adaptés à leur réalité, dans leur milieu. Cela est crucial, tout particulièrement lorsque le territoire à couvrir est aussi vaste que celui de notre région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je remercie les infirmières qui ont choisi de venir nous prêter main-forte dans le cadre de ce programme de dépannage. Cela vient faire une réelle différence dans la qualité de vie des familles de notre communauté, qui pourront accueillir leur nouvel enfant dans des conditions rassurantes, sans avoir à se déplacer vers d'autres installations. Il s'agit d'un réel effort de consolidation de l'offre de service régionale, fondée sur une réorganisation optimale de la main-d'œuvre à plus vaste échelle. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Il est à noter que pendant la période ciblée, un groupe de six infirmières de Ville-Marie pourra bénéficier de stages d'exposition au Centre hospitalier de St. Mary du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour consolider leur expérience et assurer le fonctionnement du service d'obstétrique après le passage de l'équipe RIDDO.





Soulignons que cette réouverture était essentielle, notamment en raison du volume d'accouchements prévu pour le mois de décembre, qui s'avère particulièrement élevé pour l'Hôpital de Ville-Marie .

