Réouverture des salles de spectacles en zone rouge: Une nouvelle réjouissante pour tout le Québec!

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU accueille avec enthousiasme les annonces du gouvernement du Québec concernant l'ouverture des salles de spectacles partout au Québec dès le vendredi 26 mars. Après plusieurs mois de fermeture, c'est tout le milieu des arts de la scène au Québec que cette nouvelle réjouit et qui pousse un soupir de soulagement. RIDEAU souligne également être très heureux d'apprendre que le couvre-feu passera de 20h à 21h30 dès mercredi sur tout le territoire. Une décision qui rendra assurément la tâche plus facile à tous les diffuseurs de spectacles.

« C'est une belle et grande nouvelle! L'ensemble des salles de spectacle membres pourront enfin ouvrir leur porte au public. Nous sommes déjà en mode action, prêts à recevoir créateurs, artisans et publics dans nos lieux parfaitement sécuritaires. » de déclarer David Laferrière, président de RIDEAU.

Dès demain, les diffuseurs membres de RIDEAU amorceront les démarches nécessaires afin de rendre possible cette réouverture dans le but de renouer le plus rapidement possible avec leur public.

Fondée en 1978, l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU travaille au développement et à la reconnaissance du secteur d'activité de ses membres ainsi qu'à la promotion de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, dont les activités visent à favoriser l'accès de la population à une offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire québécois et en francophonie canadienne.

RIDEAU compte 170 membres, 350 salles de spectacles et festivals, des réseaux sur tout le territoire, 14 000 représentations de spectacles et 3,5 millions de spectateurs annuellement.

