Réouverture des chantiers de construction : l'ACQ entend collaborer avec le gouvernement pour assurer le succès de la reprise économique au Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) remercie l'entreprise Construction Michel Gagnon ltée, membre de l'ACQ, pour l'accueil réservé au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet, et au ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, en ce matin de réouverture de l'ensemble des chantiers de construction dans l'ensemble de la province.

M. Luc Gagnon, promoteur et ex-président ainsi que M. Frédéric Gauthier, président de Construction Michel Gagnon ltée, ont profité de l'occasion pour faire visiter la tour de 16 étages de 62 unités de condos dont les dernières unités devraient être livrées dans les prochains mois. M. Gagnon et M. Gauthier ont suivi les consignes prévues au Guide COVID-19 - Chantiers de construction de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et fait remplir un questionnaire au ministre Boulet et Fitzgibbon ainsi qu'aux membres des médias présents, afin de s'assurer qu'aucune personne fréquentant le chantier de construction ne présente de symptômes reliés à la COVID-19.

Également présent pour l'événement, le président de l'ACQ, Jean-François Arbour, ing., a souligné l'effort accompli par ses membres et son organisation afin de sensibiliser les entrepreneurs sur l'importance des mesures d'hygiène prévues au Guide de la CNESST. « Je réitère l'importance de respecter l'ensemble des dispositions mises en place par le gouvernement en vue d'assurer la reprise de l'ensemble des travaux de construction et notre engagement à accompagner nos membres en ces temps difficiles », a déclaré le président de l'ACQ.

L'industrie de la construction prête à relever le défi de la relance économique

Même confrontée à diverses problématiques depuis les mesures prises par le gouvernement du 12 au 24 mars et la fermeture des chantiers, dont les coûts supplémentaires reliés aux mesures sanitaires et à la perte de productivité en chantier, la pénurie de main-d'œuvre et un indice de numérisation parmi les plus faibles de tous les secteurs économiques au Québec, l'ACQ a tenu à offrir son entière collaboration au gouvernement afin d'assurer la reprise économique au cours des prochains mois.

« Nous profitons de chaque occasion que nous avons pour faire connaître les problèmes de notre industrie aux différents acteurs du gouvernement. Cela étant dit, en ces temps troubles, nous devons tous mettre la main à la pâte afin d'assurer le succès de la reprise économique et le gouvernement peut compter sur nous en ce sens », a conclu M. Arbour, ing.

Rappelons que la semaine dernière, l'ACQ a demandé au gouvernement d'intervenir rapidement afin, notamment, d'assurer un partage équitable desdites pertes engendrées par la crise dans le cadre de la réalisation des projets publics et privés.

