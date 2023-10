CORNWALL, ON, le 29 oct. 2023 /CNW/ - La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec les représentants UNIFOR et ses 360 employés syndiqués pour mettre fin à la grève qui a débuté le 22 octobre. L'entente devra être ratifiée par les employés au cours des prochains jours. Nous commencerons immédiatement à mettre en œuvre notre programme de réouverture à la navigation et à faire passer les navires progressivement à compter du lundi le 30 octobre, avec le retour au travail des employés à 7 heures.

« Nous avons en main une entente qui est équitable pour les travailleurs et qui assure un avenir solide et stable à la Voie Maritime », a déclaré Terence Bowles, président et chef de la direction de la CGVMSL. « Nous savons que cette grève n'a pas été facile pour personne et apprécions la patience et la coopération de nos partenaires binationaux de l'industrie maritime, les armateurs, les expéditeurs, les ports, les communautés locales et tous ceux qui dépendent de ce corridor de transport vital des deux côtés de la frontière canado-américaine ».

Pour de plus amples renseignements sur la Voie Maritime, veuillez consulter le site www.grandslacs-voiemaritime.com.

