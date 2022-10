Réouverture de la rue Sainte-Catherine Est aux automobilistes

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, Village Montréal annonce aujourd'hui l'ouverture devancée de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau , qui est de nouveau accessible aux automobilistes dès maintenant. D'abord prévue pour le 1er novembre, la fin de la saison de la zone piétonnière permettra aux travailleur·euse·s un retour à la maison plus facile, et ce, dès cet après-midi.

Dans la nécessité d'assurer la meilleure fluidité de la circulation en raison des entraves majeures du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui débutent aujourd'hui, la Ville a décidé d'ouvrir plus rapidement qu'attendu la rue aux automobilistes.

À propos de la piétonnisation 2022

Le Village a accueilli cette année la plus longue piétonnisation de son histoire. Lors de cette édition qui s'est tenue du 6 mai au 30 octobre, ce sont 600 artistes en tout genre et une grande représentation des communautés de la diversité qui ont permis d'offrir une programmation à la hauteur du Village. La piétonnisation estivale du Village fut une édition exceptionnelle remplie de succès, notamment grâce au soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie.

À propos de Village Montréal

La Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal représente quelque 255 entreprises situées sur la rue Sainte-Catherine Est entre Berri et Cartier et sur la rue Atateken entre René-Lévesque Est et Robin. Village Montréal contribue à la transformation économique et à la vitalité du Village en favorisant la diversité, l'inclusivité et l'innovation. Le Village, le Quartier inclusif de Montréal, est une destination 2SLGBTQ+ reconnue mondialement qui accueille chaque année plus de 1,4 million de visiteurs·euse·s.

