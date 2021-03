Réorganisation des effectifs en Outaouais - Le ministre Pierre Dufour estime que la SOPFEU doit justifier sa décision

QUÉBEC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, entend les inquiétudes des élus locaux et de la population et indique qu'il revient à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de justifier sa décision sur la place publique et qu'il lui reviendra de réévaluer sa position s'il y a lieu.

Le ministre rappelle qu'il ne peut s'ingérer dans les affaires courantes de la SOPFEU, un organisme privé, ni annuler une décision de son conseil d'administration. Bien qu'il n'ait jamais donné son appui à la décision de la SOPFEU, il précise qu'il ne peut donc s'y opposer dans les circonstances.

Toutefois, M. Dufour a interpellé le président de la SOPFEU, M. Pierre Cormier, au sujet de la composition des membres du conseil d'administration de l'organisme. Dans une lettre datée du 26 mars 2021, M. Dufour indique qu'il lui apparaît essentiel d'assurer une représentation régionale adéquate au sein de ces instances à la suite de la décision d'unifier les bases de Maniwaki et de Val-d'Or. Le ministre demande que l'on revoie la structure de gouvernance afin de répondre à sa préoccupation visant une juste répartition des administrateurs qui permettra à la SOPFEU de bien prendre en compte les différentes préoccupations régionales et de remplir sa mission de façon optimale.

Citation :

« J'entends les inquiétudes du milieu. Même si la SOPFEU a déjà réitéré à plusieurs reprises sa volonté de conserver la base de Maniwaki pleinement active et a confirmé le maintien des emplois et des conditions de travail de son personnel, j'invite l'organisme et les différentes parties prenantes à échanger sur les enjeux et à trouver une solution satisfaisante pour tous. Dans l'intervalle, je m'attends à ce que la SOPFEU réponde à ma demande et s'assure d'une représentation régionale au sein de son conseil d'administration afin de garantir que les préoccupations de toutes les régions seront entendues. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Faits saillants :

La SOPFEU est un organisme à but non lucratif mandataire du gouvernement, dont la mission est d'organiser les activités de prévention, de détection et de suppression des incendies sur l'ensemble du territoire québécois.

Le nouveau plan stratégique prévoit que la SOPFEU apportera des modifications à sa structure administrative en créant trois directions régionales, soit la région Est, la région Centre et la région Ouest. Cela permettra à la SOPFEU d'agir avec une plus grande efficacité pour assurer la protection des forêts et la sécurité de la population.

Liens connexes :

Le communiqué officiel de la SOPFEU peut être consulté ici.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications

et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/