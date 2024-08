Rentrée scolaire - Les directions d'écoles et les parents ont le droit de savoir !

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en Éducation, Pascal Bérubé, reproche au ministre de l'Éducation de retenir des informations au sujet des postes d'enseignants à combler en vue de la rentrée 2024. Il demande également au ministre d'annoncer les mesures que le gouvernement compte mettre en place pour lutter contre la hausse des violences à l'école, notamment envers le personnel scolaire, alors que les élèves reviennent en classe dans quelques semaines.

Le député de Matane-Matapédia demande au ministre de transmettre aux directions d'établissements les données concernant le recrutement d'enseignants et de personnel de soutien dans les plus brefs délais.

« Les données sont là, Québec les a, mais pour des raisons qui sont strictement politiques, le ministre refuse de les transmettre. On a tous le devoir de faire le maximum pour nos élèves et ça commence par donner l'heure juste au personnel et aux parents. J'appelle le ministre à communiquer immédiatement les données sur le recrutement des professeurs », a déclaré Pascal Bérubé.

Le porte-parole du Parti Québécois en Éducation dénonce un nouvel exemple de centralisation des décisions à Québec et le peu de considération du cabinet du ministre envers les directions d'établissements scolaires.

« On a eu plusieurs exemples de centralisation en Éducation avec ce gouvernement, et encore récemment avec le projet de loi 23. Le ministre disait même au sujet du tableau de bord, l'hiver dernier, que ce serait un "méchant exercice de transparence" : il est temps que cette transparence soit autre chose qu'un slogan. Le ministre devrait fournir le plus tôt possible aux administrations scolaires les données dont elles ont besoin pour préparer le retour en classe », a ajouté le député péquiste.

Une planification en vue du retour en classe

Si le Parti Québécois dénonce l'opacité caquiste, il s'attend également du ministre qu'il dévoile des mesures pour répondre à la hausse de la violence dans les écoles, alors que les signalements ont été plus que jamais rapportés dans les derniers mois.

« La conférence de presse du ministre, ce vendredi, devra aussi toucher le sujet hautement préoccupant de la violence dans les écoles. Le ministre a le devoir de faire en sorte que tous les élèves, enseignants et personnels de soutien scolaire puissent apprendre, enseigner et travailler en se sentant en sécurité. Je l'appelle à dévoiler ce vendredi les mesures qu'il compte adopter dès la rentrée », a conclu le député de Matane-Matapédia.

