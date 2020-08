Rentrée scolaire à Montréal - Manque de temps pour tout préparer

MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal a demandé au Centre de services scolaire de Montréal (CCSDM) de reporter la rentrée des classes au secteur de la formation générale des jeunes.

« Après trois jours de préparation et des semaines d'appréhension, les profs de Montréal s'apprêtent à accueillir, dès demain matin, des dizaines de milliers d'élèves du primaire et du secondaire, de déclarer la présidente de l'Alliance, Catherine Beauvais-St-Pierre. Les inquiétudes fusent de toute part au sein du personnel enseignant. Le report de la rentrée aurait été une solution pour permettre au personnel d'être bien préparé afin de s'assurer que tout se passe pour le mieux. »

À la mi-août, l'Alliance a contacté les directions de santé publique, le ministre de l'Éducation et la direction du CSSDM pour leur partager ses inquiétudes, ses interrogations et ses demandes par rapport au plan de la rentrée. L'Alliance demandait, notamment, que des journées pédagogiques soient ajoutées en début d'année afin de bien préparer cette rentrée atypique. Le message ne semble pas avoir été reçu.

« Pourquoi avoir refusé l'ajout de journées pédagogiques destinées à l'organisation de la rentrée ? Est-ce que toutes les écoles seront en mesure de recevoir profs et élèves de façon sécuritaire ? Le secteur de l'éducation ne doit pas être à l'origine d'une deuxième vague de contamination ; vaut mieux retarder la rentrée de 2 jours que de devoir retourner en confinement dans quelques semaines », de conclure madame Beauvais-St-Pierre.

Grâce aux pressions exercées par l'Alliance, le Centre de services scolaire de Montréal a rendu disponibles des lunettes de protection ou des visières pour tous les profs qui le désirent. L'Alliance poursuivra son travail de représentation des profs et continuera de faire pression auprès des intervenants concernés pour faire reconnaître la spécificité de Montréal en ce contexte de pandémie.

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 9 000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel des écoles Peter-Hall et du Centre Académique Fournier.

