Rentrée scolaire 2022-2023 - LA PÉNURIE ENSEIGNANTE PLUS PRÉSENTE QUE JAMAIS

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal craint que toutes les classes de Montréal ne puissent pas compter sur une enseignante ou un enseignant à la rentrée. Les besoins réels de l'école publique montréalaise sont ignorés depuis trop longtemps par nos dirigeants politiques. Le gouvernement doit offrir un environnement et des conditions de travail propices au recrutement et à la rétention du personnel enseignant.

« Les enseignantes et enseignants de Montréal s'apprêtent une fois de plus à accueillir des dizaines de milliers d'élèves dans des établissements en décrépitude. Malgré les sommes récemment investies, l'état des écoles continue de se dégrader, d'affirmer la présidente de l'Alliance, Catherine Beauvais-St-Pierre. La vétusté des écoles montréalaises est un problème qui est depuis trop longtemps balayé sous le tapis. Les élèves et les profs devraient pouvoir bénéficier de classes exemptes d'excréments de souris et munies de fenêtres fonctionnelles. »

Les deux dernières années ont démontré à quel point l'école publique souffre de sous-financement et d'infrastructures désuètes. Plus de 50 % des établissements d'enseignement ne sont pas dans un état satisfaisant. Le gouvernement actuel n'a pas atteint les objectifs fixés sur l'état des bâtiments scolaires du Québec, et ce, même s'il a revu les cibles à la baisse. Les sommes jusqu'à maintenant investies ne suffisent tout simplement pas.

Le piètre état des milieux de travail que nous offrons aux enseignantes et enseignants permet d'expliquer, en partie, la pénurie de personnel dans les écoles. Les élèves méritent un environnement propice à leurs apprentissages. Les profs, eux, méritent des milieux sains pour enseigner.

« La pénurie de profs est un problème de longue date à Montréal. Les gouvernements successifs ont préféré ignorer le problème plutôt que de s'attarder à améliorer les conditions de travail des enseignantes et enseignants, de conclure la présidente de l'Alliance. Actuellement, les conditions nécessaires au recrutement et à la rétention de profs ne sont tout simplement pas réunies. Des solutions, il en existe ! On doit s'attarder à valoriser la profession enseignante et à respecter l'autonomie professionnelle de celles et ceux qui connaissent les élèves par leurs noms. »

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 10 000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel des écoles Peter-Hall et du Centre Académique Fournier.

