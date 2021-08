Rentrée scolaire 2021 - Ne pas perdre de vue l'essentiel, la réussite éducative de tous les élèves

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant aux mesures annoncées par le gouvernement pour la rentrée 2021, la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault a déclaré : « Nous allons bien entendu nous conformer aux consignes de la santé publique, mais nous en appelons à davantage de prévisibilité des annonces gouvernementales afin de permettre aux directions de mettre en place les adaptations souhaitées de la meilleure façon qui soit. Nous considérons aussi que les décisions doivent favoriser l'égalité des chances, éviter la stigmatisation de certains élèves et miser sur la réussite et sur le raccrochage. À cet effet, nous saluons l'investissement annoncé ce matin d'un budget additionnel en partenariat avec le milieu communautaire tout en souhaitant que l'argent arrive sans délai pour soutenir les élèves visés. »

La réussite éducative pour tous

En cette deuxième année pandémique, il faut absolument mettre l'accent sur la réussite de tous les élèves et la persévérance scolaire. Cela veut dire que les enseignements doivent le plus possible se faire en présence pour tous les élèves en permettant notamment les programmes sports/études et les activités parascolaires pour tous. Il faudra aussi ouvrir un grand chantier pour adapter l'évaluation en vue d'un retour à une normalité où tous les savoirs sont évalués et pas seulement les savoirs essentiels.

Augmenter les taux de vaccination dans tous les milieux

L'AMDES est très préoccupée par les taux de vaccination variables par quartier à Montréal et par le fait que dans les établissements desservant une clientèle plus vulnérable, les taux de vaccination soient plus bas.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

