Rentrée scolaire 2019 : le personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à l'honneur lors d'une fête spéciale!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le vendredi 16 août au Théâtre des Deux Rives s'est tenue la traditionnelle Fête d'accueil des membres du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cet événement est d'abord organisé pour rendre un hommage particulier au personnel ayant cumulé 20, 25 et 30 années de service au Cégep ainsi qu'à celles et ceux qui ont pris leur retraite au cours de l'année. En plus de permettre au personnel de se retrouver après les vacances, il s'agit d'une belle occasion d'applaudir les gens à l'honneur et de bien entamer la session d'automne.