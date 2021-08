Rentrée en présence dans les établissements d'enseignement supérieur : oui, mais…

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) accueille favorablement la décision du gouvernement Legault de préconiser les cours en présence pour la rentrée automnale en enseignement supérieur. Les enseignantes et les enseignants affilié-es à la FNEEQ ne peuvent que se réjouir d'une telle annonce après avoir vécu durant dix-huit mois de nombreuses et fréquentes adaptations aux différents modes d'enseignement au gré de décisions gouvernementales prises, le plus souvent, à la dernière minute. Néanmoins, en ne portant pas une attention particulière aux enjeux relatifs aux transformations de l'enseignement supérieur, avec, notamment, la promotion des technologies de l'éducation par les gestionnaires des établissements, le gouvernement laisse la porte ouverte au maintien de ces différents modes de prestation des cours après la pandémie.

« Des directions d'établissement veulent tirer profit de "l'expérience" de la pandémie pour réduire les coûts et convertir au numérique le travail enseignant. Cela peut sembler louable, mais c'est un positionnement allant à l'encontre des données probantes, qui reconnaissent la valeur inestimable de l'enseignement en présence et ses avantages, notamment sur la santé psychologique des étudiantes et des étudiants », précise Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

La FNEEQ s'inquiète par ailleurs de l'impact du variant Delta sur les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'enseignant-es, d'étudiant-es ou d'employé-es de soutien. Comment garantir la sécurité de toutes et de tous si la situation se détériore à nouveau ? Nous savons déjà que la qualité de la ventilation dans les cégeps et les universités varie beaucoup d'un établissement à l'autre et d'une salle de classe à l'autre.

« Où en sont les analyses du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) ? Cela fait pourtant des mois que le gouvernement envisage une rentrée en classe tout en sachant que les études ont clairement prouvé les dangers accrus de la transmission aérienne du coronavirus. Aucune enseignante ni aucun enseignant, aucune étudiante ni aucun étudiant, aucune travailleuse ni aucun travailleur de l'éducation ne doit ni ne devrait se retrouver dans une situation où sa santé et sa sécurité sont compromises. À quelques semaines de la rentrée, il s'avère essentiel que le MES prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la faisabilité et la stabilité d'une session d'automne entièrement en présence », conclut Caroline Quesnel. Pour assurer la réussite de la rentrée de l'automne, il est plus que temps de passer de la parole aux actes.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 12 universités. Elle parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

