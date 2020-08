Dès la rentrée, le public pourra découvrir le travail de Rémi Belliveau , finissant de la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, qui explore l'histoire du rock dans les communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick par l'entremise d'une fiction historique performée. De même, la Galerie réunira plusieurs œuvres de la collection permanente sous le titre Repriser . Au chapitre des nouveautés, la Galerie lancera le projet Paroles d'image dans les vitrines extérieures du pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM. Cette première proposition émanant des artistes visuelles Céline Huyghebaert et Sophie Jodoin, alliant éléments visuels et textuels, portera le titre Que savez-vous de moi?

En mode virtuel, Respiration, premier volet du projet QUADrature dont le commissariat est assuré par Diane Gistal, sera lancé le 10 septembre. Cette initiative d'esprit beckettien vise des approches commissariales inédites impliquant des artistes du Québec, avec des œuvres existantes, transformées ou créées de toute pièce pour écrans virtuels. Les trois commissariats subséquents de cet ambitieux projet seront proposés par Ariane De Blois, Bénédicte Ramade et le Musée d'art actuel / Département des invisibles.

Au retour des fêtes, la Galerie accueillera People Are Places, une exposition majeure d'Enrique Ramírez en collaboration avec l'École nationale supérieure de la photographie (Arles, France), le Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing, France) et la commissaire Marta Gili. Cette première exposition individuelle de l'artiste chilien en sol canadien pose un regard sensible sur certains enjeux biopolitiques, dont les évènements survenus lors de la dictature de Pinochet ou les politiques migratoires, vus à travers le prisme de la mer.

Suivra en mars Le projet Zerynthia, une exposition d'envergure réalisée de concert avec Zerynthia (Rome, Italie). Un dialogue sera créé entre des objets de leur collection et le contexte de la diffusion de l'art contemporain à Montréal et au Canada. L'adaptation montréalaise fort attendue de Françoise Sullivan. Œuvres d'Italie sera présentée au même moment. La Galerie invitera le public à découvrir œuvres et traces documentaires témoignant des séjours marquants de l'artiste en Italie, et qui ont été exposées dans un premier temps à La Macina di San Cresci à Greve in Chianti (Italie) à l'automne 2019.

À ceci s'ajoute l'évènement Passage à découvert, vitrine annuelle des finissantes et des finissants au baccalauréat en arts visuels et médiatiques. Par la suite, les œuvres de QUADrature, initialement exposées virtuellement, seront réunies dans la Galerie au terme du projet. Annie France Leclerc présentera simultanément, dans le cadre de sa maîtrise en arts visuels et médiatiques, œuvres et documents qui témoignent de ses visites et de sa relation au parc du Boisé-de-Saint-Sulpice situé dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville de Montréal.

Parmi les autres évènements de l'année, soulignons la poursuite de la colossale exposition virtuelle L'art au Canada comme acte d'histoire ainsi que l'exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement, en circulation au Ryerson Image Centre (Toronto). Un riche catalogue accompagnant ce projet d'Emmanuelle Léonard sera d'ailleurs lancé à l'occasion du vernissage des expositions de la rentrée.



EXPOSITIONS EN SALLE ET EN VITRINES

18 septembre - 21 novembre 2020

Vernissage : le jeudi 17 septembre, 17 h 30

Repriser

Œuvres de Lise Gervais, Michel Goulet, Kamissa Ma Koïta, Christine Major, Monique Régimbald-Zeiber, David Tomas, etc.

La Galerie de l'UQAM reprend le fil de ses expositions en galerie avec Repriser, une proposition qui s'intéresse à la Collection d'œuvres d'art de l'UQAM. Aux prises avec des sensibilités actuelles qu'il est pressant de prendre en compte afin de raccommoder tant bien que mal le récit de notre histoire de l'art, Repriser témoigne également d'une exigence de renouer périodiquement avec un héritage artistique constitué depuis une cinquantaine d'années afin de le remettre au temps présent. Les sens multiples du titre donnent à penser que ce qui est « fait main », ce qui est réparé de manière économe et responsable ou ce qui est déplié pour offrir d'autres facettes à considérer expriment des valeurs plus que jamais essentielles.

Rémi Belliveau. Hier semble si loin / Chapitre 4 / Jean Dularge

Finissant de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

En avril 1967, le chansonnier acadien Jean Dularge n'a pas enregistré un 45 tours de sa chanson Viens voir l'Acadie. Il n'a pas non plus été le premier artiste à être représenté par les Disques Acadisco, et il n'a pas été dans l'obligation de retirer son disque du marché suite à une dispute avec un détenteur de licence. Hier semble si loin / Chapitre 4 / Jean Dularge est un projet d'historiographie expérimentale de l'artiste acadien Rémi Belliveau, dans lequel une fiction historique est performée et insérée dans l'histoire fragmentaire et peu connue du rock dans les communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick. De plusieurs années de recherches et de collecte d'artéfacts émerge un récit qui cherche à valider la nature hybride et mouvante de l'acadienneté en revendiquant son droit à ne pas s'identifier ni avec l'une ni avec l'autre des cultures musicales dominantes de l'Est du Canada, à savoir les cultures anglo-maritimer et franco-québécoise.

Dès le 18 septembre 2020

Vernissage : le jeudi 17 septembre, 17 h 30

Paroles d'image : Que savez-vous de moi ?

Artistes : Céline Huyghebaert, Sophie Jodoin

Vitrines du pavillon Judith-Jasmin, UQAM

Paroles d'image est un projet pensé pour l'espace public qui met en dialogue des artistes montréalais de diverses disciplines artistiques portant un intérêt pour les articulations du langage dans son rapport à l'image. En ce sens, les artistes visuelles Céline Huyghebaert et Sophie Jodoin ont été invitées à investir les fenêtres extérieures du pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM. Les sujets abordés s'enracineront dans une volonté d'examiner des préoccupations qui ont cours dans la société : les manifestations du féminin, la construction de l'histoire, la recherche identitaire, les inégalités sociales, etc.

15 janvier - 27 février 2021

Vernissage : le jeudi 14 janvier, 17 h 30

Enrique Ramírez. People Are Places

Commissaire : Marta Gili

Exposition coproduite par la Galerie de l'UQAM, l'École nationale supérieure de la photographie (Arles, France) et le Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing, France)

Comment rappeler le passé sans rééditer le présent ? Comment aller de l'avant et comprendre ce qu'on laisse derrière soi ? Comment rendre leur dignité aux corps de la précarité ? Cette exposition réunit une douzaine d'œuvres de l'artiste Enrique Ramírez sur le thème de la mer, conçue comme un territoire biopolitique où se jouent le désir, la mémoire, le deuil et l'espoir de corps en quête d'un lieu où reposer et être pleurés. Né au Chili en 1979 sous la dictature de Pinochet, Ramírez évoque dans ses œuvres les corps de disparus, tués par le régime de l'époque et souvent jetés à la mer. En l'absence de tombes et de sépultures pour pleurer ces vies détournées par la terreur, la mer devient le territoire de restitution de la mémoire. On trouve également dans ses œuvres de nombreuses références aux politiques migratoires actuelles qui font de la mer des limbes où les droits civiques sont réduits à néant. Au moyen de textes, d'images et d'objets d'une grande force visuelle et poétique, Enrique Ramírez explore diverses questions évoquant l'impossibilité pour certains corps de devenir le lieu d'une vie pleinement vécue.

12 mars - 17 avril 2021

Vernissage : le jeudi 11 mars, 17 h 30

Le projet Zerynthia

Commissaire : Louise Déry, avec la complicité de Mario Pieroni, de Dora Stieflmeyer et de Barbara Nardacchione (Rome)

Artistes de l'Italie, du Québec et du Canada

Le projet Zerynthia se penche sur le statut de l'objet en explorant le glissement qui s'opère entre les notions d'archives, de documents et d'œuvres. À partir du matériel accumulé par l'Association pour l'art contemporain Zerynthia (Rome, Italie) sous l'impulsion de Mario Pieroni et Dora Stieflmeyer, un dialogue sera créé entre les objets de Zerynthia (arts visuels, en recherche sonore, poésie et littérature) et le contexte de la diffusion de l'art contemporain à Montréal et au Canada. L'exposition sera également l'occasion de lancer une grande archive publiée concernant des artistes internationaux des 40 dernières années dont Donatella Landi, John Cage, Jimmie Durham et Dennis Oppenheim.

Françoise Sullivan. Œuvres d'Italie

Commissaire : Louise Déry

Exposition produite par la Galerie de l'UQAM en partenariat avec La Macina di San Cresci (Greve in Chianti, Italie)

Au cours des années 1970, Françoise Sullivan effectue plusieurs séjours en Italie pour s'imprégner des courants artistiques qui se développent autour de l'Arte Povera. À Rome, elle rencontre des personnalités artistiques de premier plan telles que Jannis Kounellis, Mario Diacono, Emilio Prini, Germano Celant et Graziella Lonardi. Pendant l'été 1972, elle séjourne en Toscane avec ses fils où elle fréquente Gianfranco Sanguinetti, théoricien révolutionnaire membre de la section italienne de l'Internationale situationniste. En sa compagnie, elle rencontre Guy Debord, fondateur du mouvement situationniste et auteur du célèbre livre La Société du spectacle. Dans le cadre de l'exposition Françoise Sullivan. Œuvres d'Italie, une part peu connue de la longue carrière d'artiste de Françoise Sullivan, sont présentées des œuvres réalisées ou inspirées en Toscane et à Rome. Ces moments ont constitué un tournant et ont donné un véritable élan à sa vision artistique. Un catalogue rédigé par Louise Déry sera lancé à l'occasion de cette exposition.

30 avril - 8 mai 2021

Vernissage : le jeudi 29 avril, 17 h 30

Passage à découvert 2021

Finissantes et finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques, UQAM

Passage à découvert est l'occasion de découvrir les travaux des artistes contemporains et des pédagogues de demain qui occuperont les musées, galeries et écoles. L'exposition illustre la vivacité créatrice, la curiosité et la liberté des étudiantes et étudiants et témoigne du professionnalisme des diplômées et diplômés, ainsi que de l'engouement que génèrent leurs projets. Présentée chaque année, cette exposition souligne la richesse et la diversité des programmes offerts par l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, laquelle privilégie une formation pluridisciplinaire.

21 mai - 19 juin 2021

QUADrature

Commissaire générale : Louise Déry, en collaboration avec Anne Philippon et Philippe Dumaine

Artistes : 16 artistes du Québec

Sous le commissariat successif de Diane Gistal, d'Ariane De Blois, du Musée d'art actuel / Département des invisibles et de Bénédicte Ramade, le projet virtuel QUADrature est inspiré de l'œuvre Quad (1980) de Samuel Beckett, une pièce écrite pour la télévision qui offre une impressionnante résonance avec la situation de pandémie mondiale que nous connaissons en ce moment. Il a été confié à quatre commissaires invités la mission de développer l'un des quatre volets, impliquant chacun quatre artistes du Québec et des œuvres pensées pour écrans virtuels. Au printemps 2021, celles-ci seront finalement réunies en une cinquième présentation en salle, entrevues comme une conversation globale qui mettra en présence le travail des quatre commissaires et des 16 artistes.

Annie France Leclerc. Par-delà la forêt se trouve un jardin

Finissante de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Par-delà la forêt se trouve un jardin met en scène la relation intime qu'Annie France Leclerc a formée au fil des années avec le parc du Boisé-de-Saint-Sulpice, un boisé urbain protégé situé dans Ahuntsic, à Montréal. En salle, la frontière se brouille entre documents et œuvres, pour créer une expérience présentant un récit d'interactions entre ce lieu et l'artiste, entre le passé et le présent, établissant un dialogue interne entre le parc et la forêt de son enfance au Bas-Saint-Laurent. À travers l'exploration des liens entre son histoire personnelle, cette nature urbaine et les plantes, Annie France Leclerc cherche à opérer un rapprochement entre les modes de fonctionnement psychologiques et biologiques de deux entités qui évoluent dans un univers fragile leur donnant toute leur puissance.

EXPOSITIONS VIRTUELLES

11 septembre 2020 - 17 avril 2021

QUADrature : Respiration

11 septembre - 10 octobre 2020

Vernissage : présentation virtuelle le jeudi 10 septembre, 17 h 30

Commissaire invitée : Diane Gistal

Artistes : Moridja Kitenge Banza, Marie-Danielle Duval, Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré

Respiration s'intéresse à un acte anodin qui, dans un contexte lié aux communautés afrodescendantes et africaines, devient éminemment politique. Le souffle, qui peut leur être ôté à tout moment de façon réelle ou symbolique, fait peser une épée de Damoclès sur les vies noires. Les récentes actualités états-uniennes qui ont embrasé le monde et conduit des millions à scander à l'unisson « Black Lives Matter », témoignent de cet épuisement globalisé, d'une exténuation qui bien évidemment n'épargne pas le Québec. En s'arrêtant précisément sur les silences, les hésitations, les soupirs et les inspirations, les artistes montréalais Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré et Marie-Danielle Duval révèlent la force politique du « respirer » ; elles et ils le subliment.

23 octobre - 21 novembre 2020

Vernissage : le jeudi 22 octobre, 17 h 30

Commissaire invitée : Ariane De Blois

15 janvier - 27 février 2021

Vernissage : le jeudi 14 janvier, 17 h 30

Commissaire invité : Musée d'art actuel / Département des invisibles

12 mars - 17 avril 2021

Vernissage : le jeudi 11 mars, 17 h 30

Commissaire invitée : Bénédicte Ramade

Depuis mai 2018

L'art au Canada comme acte d'histoire

Commissaire et coordonnatrice : Josée Desforges

150ans150oeuvres.uqam.ca

Rassemblant plus de 150 artistes, le projet L'art au Canada comme acte d'histoire vise à réintégrer l'art dans le fil de l'histoire canadienne en entremêlant œuvres canoniques et découvertes inusitées, évènements artistiques et anachronismes visuels. L'exposition est produite par la Galerie de l'UQAM et mise en ligne avec le soutien du Musée virtuel du Canada, une initiative de Patrimoine canadien.

EXPOSITION EN CIRCULATION

28 avril - 8 août 2021

Emmanuelle Léonard. Deployment

Commissaire : Louise Déry

Ryerson Image Centre (Toronto)

Emmanuelle Léonard. Deployment présente un corpus récent de l'artiste montréalaise Emmanuelle Léonard, amorcé dans le cadre d'une résidence de recherche dans le Grand Nord canadien au sein du programme d'art des Forces armées canadiennes. Dans la poursuite du travail photographique et vidéographique qu'elle opère depuis 15 ans à partir d'une exploration d'archives visuelles et de données diverses qui concernent des systèmes variés - judiciaire, administratif, militaire ou religieux -, l'artiste continue de s'intéresser aux fonctions d'autorité et aux mécanismes de détournements qu'elles engendrent.

Adresse et heures d'ouverture

Galerie de l'UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal

Métro Berri-UQAM

Entrée libre

Mercredi - samedi, 13 h - 18 h



Renseignements

Tél. : 514 987-6150

galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram

SOURCE Galerie de l'UQAM

Renseignements: Julie Meunier, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et évènements spéciaux, Service des communications, UQAM, Cell.: 514 895-0134, [email protected]