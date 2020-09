Rentrée culturelle à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Expositions, conférences en ligne et heures du conte sont à l'honneur !

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Un bel automne culturel est à venir dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ! Le public aura plusieurs occasions de se divertir gratuitement avec des spectacles et activités des plus variés et dans le respect des consignes de santé publique en vigueur.

La maison de la culture Claude-Léveillée et la salle de diffusion de Parc-Extension vous accueillent avec des expositions exceptionnelles à ne pas manquer. Photographie et société : L'Autre Amérique, révèle avec acuité et sensibilité le vécu des laissés-pour-compte et des exclus à travers des images du Québec, des États-Unis et d'Haïti. Une exposition des artistes Jules Gauthier, Serge Gosselin, Kassandra Reynolds et Martin Tremblay, sous la direction du commissaire Jean De Julio-Paquin. À voir à la maison de la culture Claude-Léveillée, jusqu'au 4 octobre.

À voir aussi jusqu'au 4 octobre, les installations visuelles créées spécialement pour les baies vitrées de la maison de la culture Claude-Léveillée par les deux artistes de l'arrondissement Josiane Lanthier et MALICIOUZ. Par le biais d'une facture visuelle aussi vive qu'éclatée, les artistes donnent voix aux notions d'identité et de diversité, abordées dans une ambiance d'espoir, d'émancipation et d'acceptation de l'autre.

Présence | Décloisonner le regard souligne la notion de présence, de manières physique ou virtuelle, par des installations numériques, des sculptures monumentales, des arts photographiques et organiques. Cette exposition est une belle incursion dans l'univers créatif de Milton Riaño, Maria Ezcurra, Laura Barrón et Sergio Clavijo, sous la direction de la commissaire Mariza Rosales Argonza dans le cadre du Festival LatinArte. À voir jusqu'au 1er novembre, à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Événements surprises près de chez vous!

Le programme Hors les murs profitera du beau temps automnal pour vous présenter des prestations culturelles de toutes les formes et disciplines dans plusieurs parcs et lieux de l'arrondissement. Restez à l'affût!

PROGRAMMATION DES BIBLIOTHÈQUES

Tous les lundis - De 10 h à 12 h

Du 14 septembre au 2 novembre (tablettes Android)

Du 9 novembre au 21 décembre (tablettes Apple)

Naviguez sur le web avec votre tablette

Ateliers en ligne présentés par la bibliothèque Le Prévost

Animation : François Boulais, Insertech

Samedis 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre - 10 h 30

Heure du conte pour les 3 ans et plus

Heure du conte présentée par la bibliothèque Le Prévost dans le hall de la maison de la culture Claude-Léveillée

Samedi 26 septembre - 14 h

Conciliation travail-famille

Conférence en ligne présentée par la bibliothèque de Saint-Michel

Animation : Première Ressource, aide aux parents

Mardis 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre - 10 h 30 à 12 h

Optimisez votre CV et votre profil LinkedIn

Atelier en ligne présenté par la bibliothèque Le Prévost

Animation : PME MTL Centre-Est

Mercredi 30 septembre - 19 h

Fake News : des clés pour mieux les déjouer

Conférence en ligne présentée par la bibliothèque de Saint-Michel

Invité : Mathieu-Robert Sauvé, journaliste et auteur

En raison des travaux de rénovation en cours, la bibliothèque de Parc-Extension demeurera fermée encore quelques semaines.

De nombreux événements et activités seront ajoutés au cours des prochaines semaines. Consultez le site culturevsp.com pour connaître la programmation complète et les modalités d'inscription.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension