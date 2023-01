Rénovations en 2023 : changements anticipés pour les demandes et les relations clients-entrepreneurs

Bilan et tendances selon Soumission Rénovation

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En se basant sur des milliers de demandes de travaux de rénovation issues de toutes les régions du Québec, l'équipe de Soumission Rénovation dévoile plusieurs tendances anticipées pour les 12 prochains mois. Premiers constats : le flux de demandes pour les très petits et les très grands travaux connaîtra une baisse auprès des entrepreneurs. Dans la foulée de ce virage amorcé à la fin de 2022, le phénomène de l'indisponibilité de la main-d'œuvre devrait s'estomper.

Son équipe ayant reçu plus de 476 000 demandes de travaux depuis la fondation de l'entreprise en 2014, le président fondateur de Soumission Rénovation, Michel Jodoin, compile en continu les indicateurs et les données prévisionnelles.

Il signale que si les récents mois affichent une constance de la demande pour les travaux de moyenne taille (entre 5000 et 75 000 dollars), cette bonne nouvelle pour le secteur de la construction est toutefois plombée par deux éléments.

Petits travaux : baisse de régime

Pour les travaux de moindre envergure, le recours aux entrepreneurs se raréfie. Pourquoi? « En raison des incertitudes économiques, les propriétaires sont plus nombreux à vouloir effectuer plusieurs rénovations courantes eux-mêmes. Cette tendance se dessine depuis le 4e trimestre de 2022 et devrait perdurer en 2023 ». Il rappelle que « cette option est rentable dans la mesure où la qualité est réellement au rendez-vous. Sinon, le gain perçu à court terme n'est pas nécessairement un gain réel à moyen ou long terme. »

Chantiers résidentiels : reportés ou délaissés?

L'inflation et la montée des taux d'intérêt affectent également le secteur des grands travaux, par exemple l'agrandissement ou la rénovation profonde d'une maison. « Souvent, pour les travaux coûteux, les propriétaires recourent au levier du refinancement hypothécaire. Or, avec l'inflation et la montée des taux d'intérêt, plusieurs freinent, reportent ou abandonnent leurs aspirations. » Michel Jodoin précise que cette tendance est particulièrement manifeste depuis le 4e trimestre, période concordant avec la montée des taux d'intérêt. Il croit que cet effet boule de neige devrait impacter l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur en 2023.

Entrepreneurs plus alertes : un indicateur probant

La pandémie a mis en lumière le rôle et la rareté des entrepreneurs et des spécialistes actifs dans le secteur de la rénovation. Or, les récentes données compilées affichent un nombre accru d'entrepreneurs soumissionnant pour chaque demande de travaux déposée sur le site de Soumission Rénovation. Ainsi, entre le 4e trimestre de 2021 et le 4e trimestre de 2022 le nombre d'entrepreneurs par projet dans le domaine de la rénovation intérieure a connu un bond significatif de 28%. « En huit ans d'activités, nous avons rarement vu un indicateur évoluer de manière aussi fulgurante. À mon avis, ce phénomène va se prolonger en 2023 », analyse Michel Jodoin.

Le spécialiste signale que la baisse de demandes pour des travaux résidentiels d'importance affecte également l'écosystème des architectes et des designers d'intérieurs. « Comme avec les entrepreneurs, ils sont plus nombreux à soumissionner via notre plateforme. Pour nous, et pour l'industrie, il s'agit d'une donnée prémonitoire puisqu'ils sont déjà plus intéressés à se mettre en marché et à se concurrencer pour obtenir un mandat. »

Évolution entre 2021 et 2022

Voici des comparables de croissance-décroissance entre 2021 et 2022, basés sur les milliers de demandes de travaux déposées sur le site SoumissionRenovation.ca, au Québec, toutes régions confondues.

Gain/Perte du nombre de propositions déposées

par les clients entre 2021 et 2022 %



Cuisine -14 % Salle de bain -10 % Sous-sol -14 % Agrandissement -45 % Maçonnerie -36 % Revêtement extérieur -17 % Aménagement paysager -25 % Gain/Perte du nombre de devis d'entrepreneurs

par proposition déposée entre 2021 et 2022 %



Cuisine +45 % Salle de bain +43 % Sous-sol +5 % Agrandissement +28 % Maçonnerie +80 % Revêtement extérieur +20 % Aménagement paysager +84 %

À propos de Soumission Rénovation

Depuis 2014, SoumissionRenovation.ca est la référence au Québec pour trouver des entrepreneurs actifs dans le secteur de la rénovation résidentielle et commerciale. Grâce à son équipe de 30 employés, la clientèle peut gratuitement recevoir jusqu'à trois soumissions de la part d'entrepreneurs certifiés, reconnus dans leur région.

Ces entrepreneurs sont sélectionnés de façon minutieuse pour optimiser leur degré de compétence, de fiabilité et de qualité. Parmi les critères de sélection : la qualité des travaux, la disponibilité, la localisation et les potentiels dossiers à la Cour civile. Au Québec, sa clientèle profite d'une garantie allant jusqu'à 20 000 $ en cas de problème avec l'entrepreneur mis en relation. À ce jour, plus de 476 000 demandes de clients ont transité par la plateforme SoumissionRenovation.ca.

Accès aux données et entrevues

Médias : si vous souhaitez approfondir certaines données (années, secteurs, régions, etc.), nous pourrons vous les transmettre sur demande.

Michel Jodoin est disponible pour entrevues.

SOURCE Soumission Rénovation

Renseignements: VROY Communications : Marie Dumaine, [email protected], 514-549-0507