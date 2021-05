Rénovation domiciliaire écoénergétique - Rénoclimat : porte d'entrée unique pour le programme pancanadien Maisons plus vertes

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, salue la création d'un nouveau programme pancanadien de rénovations écoénergétiques domiciliaires nommé Maisons plus vertes qui est complémentaire au programme d'aide financière Rénoclimat.

Cette nouvelle aide financière annoncée par le gouvernement du Canada va de pair avec le programme Rénoclimat du gouvernement du Québec. Des discussions avec le gouvernement fédéral sont d'ailleurs en cours afin de faciliter les démarches des Québécoises et des Québécois pour participer aux deux programmes. Rénoclimat deviendra ainsi la porte d'entrée unique au Québec.

Il est important de mentionner que le Québec est un pionnier dans le domaine de la rénovation domiciliaire écoénergétique. En effet, c'est plus de 300 conseillers évaluateurs agréés par Ressources naturelles Canada et mandatés par le gouvernement du Québec dans le cadre de Rénoclimat qui travaillent auprès de la population québécoise pour les guider dans leurs rénovations écoénergétiques.

Rappelons également que le programme Rénoclimat a pour objectif d'aider les citoyens québécois à améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation en fournissant des conseils personnalisés ainsi qu'une aide financière pour l'exécution de travaux de rénovation admissibles. Rénoclimat s'inscrit directement dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec.

Citations :

« Le succès de notre programme Rénoclimat démontre parfaitement le grand intérêt des Québécois et Québécoises pour les rénovations écoénergétiques. Je salue donc l'initiative du gouvernement fédéral qui fait écho de ce succès. Au final, les Québécois pourront bénéficier de l'apport des deux programmes en plus de tirer profit d'une diminution de leur consommation d'énergie. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Par ce programme, les Québécoises et les Québécois auront encore plus d'opportunités de faire des rénovations qui rendront leurs résidences plus vertes, mieux adaptées et moins énergivores. Je suis heureux de voir le gouvernement fédéral aller de l'avant avec ce type de subvention qui a déjà fait ses preuves ici avec Rénoclimat. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le programme Rénoclimat a été mis sur pied en 2007 et près de 183 000 propriétaires québécois se sont partagé une aide financière cumulative de plus de 256 M$ pour leurs différentes rénovations écoénergétiques.

près de 183 000 propriétaires québécois se sont partagé une aide financière cumulative de plus de 256 M$ pour leurs différentes rénovations écoénergétiques. Le programme Rénoclimat répond à la mesure 47 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, soit d'améliorer les programmes d'aide financière en rénovation et en construction écoénergétiques. Il contribue à l'atteinte des cibles du Plan directeur d'améliorer de 1 % par année l'efficacité énergétique moyenne de la société québécoise et d'abaisser d'au moins 5 % la consommation totale de produits pétroliers par rapport au niveau de 2013.

Liens connexes :

