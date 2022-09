Renouvellement du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier

QUÉBEC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles renouvelle le Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM) pour la période de 2022-2023 à 2024-2025.

Le PARIDM est destiné aux entreprises du secteur minier du Québec ainsi qu'à celles offrant des biens et services à ce secteur. Il a pour objectif de les appuyer dans la réalisation de leurs projets de recherche et développement selon au moins deux dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale), en misant sur l'innovation et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie.

Quelques modifications ont été apportées à la précédente édition du programme afin d'y faciliter l'accès. Ainsi, tous les centres de recherche seront maintenant acceptés à titre d'organismes associés à un projet, qu'ils soient publics ou privés, ou encore situés à l'extérieur du Québec. De plus, le niveau de maturité technologique requis des projets admissibles a été revu afin d'aider les entreprises à mettre en valeur des projets en lien avec les minéraux critiques et stratégiques. Cette modification contribuera ainsi à l'atteinte des objectifs du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

