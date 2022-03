Renouvellement du mandat du président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat du président-directeur général (PDG) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, monsieur Lawrence Rosenberg.

Son nouveau mandat débutera le 1er avril 2022 et est renouvelé pour une durée de 4 ans.

Monsieur Rosenberg a occupé de nombreux postes de gestionnaires dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont ceux de directeur des services de chirurgie à l'Hôpital général juif, de directeur de la recherche chirurgicale à l'Université McGill, de directeur de la transplantation à l'Hôpital général de Montréal et de directeur général de l'Hôpital général juif. Il occupe la fonction de PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal depuis 2015.

Citation :

« Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années, alors que nous allons effectuer des changements pour offrir à la population des services et des soins de santé plus humains et plus performants. Comme PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, monsieur Rosenberg a toute ma confiance pour la poursuite du travail amorcé. Appuyé par son équipe, il saura mettre à profit son expérience et son expertise pour mettre en œuvre les améliorations nécessaires à venir en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

