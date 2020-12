Renouvellement du mandat du président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le 16 décembre dernier, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du docteur Luc Boileau pour un troisième mandat à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'INESSS.

L'Institut est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de la riche expertise et du solide leadership du Dr Boileau. Les membres du conseil d'administration et du personnel lui adressent toutes leurs félicitations pour cette confiance renouvelée du gouvernement!

Citation :

« Le conseil d'administration est très heureux de ce renouvellement qui permet à l'INESSS de poursuivre ses efforts en matière d'excellence clinique au sein du réseau de la santé et des services sociaux. »

Roger Paquet, président du conseil d'administration de l'INESSS





Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

SOURCE Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Renseignements: Olivia Jacques, conseillère en communication, 418 573-3660, [email protected]

Liens connexes

http://www.inesss.qc.ca/