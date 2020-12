Le renouvellement du mandat de M. Hewitt permettra de veiller au maintien de normes élevées dans le soutien à la recherche au Canada

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé le renouvellement du mandat de M. Ted Hewitt à titre de président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Son nouveau mandat entrera en vigueur le 1er mars 2021 et aura une durée de trois ans.

M. Hewitt, un chef de file respecté dans son domaine, a joué un rôle important au sein des conseils subventionnaires et de la collectivité des sciences et de la recherche. Il est président du CRSH depuis mars 2015, et a également été, de 2017 à 2019, le premier président du Comité de coordination de la recherche au Canada. Avant de devenir président du CRSH, M. Hewitt a été vice-recteur à la Recherche et aux Relations internationales à l'Université Western Ontario, à London, en Ontario, de 2004 à 2011, où il occupait le poste de professeur de sociologie depuis 1989.

Depuis le début de son mandat au CRSH, M. Hewitt fait preuve d'engagement envers les chercheurs d'aujourd'hui et les agents de changement de demain et les soutient, car leurs connaissances sont essentielles pour comprendre notre monde en évolution. Sous sa présidence, le CRSH a investi plus de 420 millions de dollars par année dans la recherche en sciences humaines au Canada, pour appuyer plus de 9 000 étudiants des cycles supérieurs et près de 24 000 chercheurs. Au cours de la dernière année, le CRSH a accru de façon importante son influence au Canada et à l'étranger en élargissant les programmes de recherche existants, en créant de nouvelles possibilités de recherche et de formation et en mettant à la disposition des Canadiens des travaux de recherche et des découvertes révolutionnaires en sciences humaines.

Plus récemment, le CRSH s'est mobilisé pour aborder les défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19 et assurer la bonne administration de ses programmes et des activités connexes. De plus, au début de la crise, le CRSH a lancé un appel spécial concernant la recherche en lien avec la COVID-19.

En cette période de perturbations sans précédent, le renouvellement du mandat de M. Hewitt est essentiel au maintien des travaux importants en cours au sein de la collectivité de la recherche en sciences sociales et humaines.

« Je félicite M. Hewitt pour le renouvellement de son mandat et pour s'être fait le champion des sciences sociales et humaines au Canada. En cette période difficile, son leadership nous permettra de continuer à investir dans les meilleures idées et recherches sur la société, ainsi que sur la pensée et les comportements humains qui permettront de comprendre et d'améliorer les choses au Canada et dans le monde, aujourd'hui et demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Le CRSH est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche et la formation en recherche en sciences humaines au niveau postsecondaire.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré plus de 10 milliards de dollars à la recherche scientifique, y compris la plus importante augmentation de financement de la recherche fondamentale.

a consacré plus de 10 milliards de dollars à la recherche scientifique, y compris la plus importante augmentation de financement de la recherche fondamentale. Le conseil d'administration du CRSH compte, en plus d'un président, jusqu'à 18 membres des secteurs public et privé. Le rôle du conseil du CRSH est de promouvoir et de soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines. Ses membres se réunissent régulièrement afin d'établir les priorités du CRSH en matière de politiques et de programmes, et d'attribuer les budgets.

