Renouvellement du mandat de monsieur Stéphane Tremblay à titre de président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de monsieur Stéphane Tremblay à titre de président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS).

Monsieur Tremblay voit son mandat renouvelé à compter du 29 juin 2022 pour une durée de 3 ans. Il est PDG du CIUSSS de l'Estrie - CHUS depuis 2019. Auparavant, il a cumulé une longue expérience en tant que gestionnaire, notamment au sein du CIUSSS comme président-directeur général adjoint, ainsi que de directeur des services professionnels et codirecteur des services cliniques puis de directeur général du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. À la suite de la fusion de 2015, il a aussi assumé les fonctions de directeur général adjoint - programme santé physique générale et spécialisée, et la responsabilité du projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital Fleurimont.

Citation :

« Au cours des dernières années, monsieur Tremblay a su mettre à profit ses compétences et son expertise au sein de cet établissement, qui a une mission particulière. Son expérience sera un atout pour mener à bien la mission qui lui est à nouveau confiée en tant que PDG. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

