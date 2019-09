Renouvellement du financement direct des Petits Chanteurs du Mont-Royal : une rentrée scolaire sous le signe de l'optimisme

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les Petits Chanteurs du Mont-Royal entreprennent l'année scolaire et musicale avec beaucoup d'optimisme et de reconnaissance avec l'annonce du financement direct des élèves du secondaire par le ministère de l'Éducation, et ce, sur une période de 3 ans. Leurs objectifs étaient de conserver un chœur équilibré musicalement, en mesure de répondre aux nombreux projets à venir et de poursuivre l'enseignement du chant choral de haut niveau.

Grâce à cette mesure, les Petits chanteurs du Mont-Royal pourront, sans précipitation, effectuer les démarches nécessaires pour trouver une solution à long terme au sein du système d'éducation public , respectant les contraintes d'horaire liées aux nombreuses heures de répétitions et de concerts et minimisant les déplacements des jeunes chanteurs.

« Nous remercions les instances gouvernementales de favoriser ainsi le développement de la musique et de faciliter la vie des Petits Chanteurs du Mont-Royal, et tout particulièrement la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. C'est une grande marque de reconnaissance de la part du gouvernement envers notre institution et un engagement à assurer notre pérennité. Merci également à toutes les personnes qui ont appuyé cette cause et nous ont soutenus afin de préserver un chœur de haut niveau qui est très fier de représenter Montréal et le Québec », a indiqué le président du conseil d'administration, M. Pierre Éloi Talbot.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal seront à pied d'œuvre pour poursuivre les discussions avec la CSDM puis le Centre de services qui succédera à la Commission scolaire, cette modification faisant l'objet d'un projet de loi qui sera présenté cet automne.

C'est également une excellente nouvelle pour les parents, comme en témoigne Mme Nayiri Piloyan : « l'éloignement vers une autre école secondaire nécessitant des journées de presque 12 heures avec les répétitions n'était pas acceptable. Notre famille était parmi celles qui ne pouvaient pas se permettre de continuer aux Petits Chanteurs du Mont-Royal, mais aujourd'hui nous avons un répit bienvenu. »

Le recrutement pour obtenir une classe complète de 3e année a été plus difficile cette année en raison de toute l'incertitude et cette classe n'a été complétée qu'à la veille de la rentrée scolaire. D'autre part, ce sont les parents d'élèves présentement en 6e année du primaire qui doivent, ce mois-ci, choisir l'école secondaire pour la rentrée 2020 et qui auraient pu faire défection si une solution n'avait pu être trouvée rapidement.

De nombreuses personnalités publiques avaient appuyé publiquement les Petits chanteurs du Mont-Royal et une pétition en ligne avait recueilli plus de 17 000 signatures.

Une saison 2019-2020 prometteuse

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal présenteront de nombreux concerts, entre autres avec l'Orchestre de chambre McGill (le 3 novembre 2019), l'Orchestre des jeunes de Montréal (le 1er décembre 2019), l'Orchestre symphonique de Montréal (les 16 et 17 décembre 2019) et l'Orchestre FILMharmonique (Titanic, les 8 et 9 février 2020 et The Lord of the Rings, les 28 et 29 février 2020). En fin de saison, ils renouvelleront leur association avec l'Opéra de Montréal avec une participation dans la Flûte enchantée de Mozart.

Page Facebook des Petits Chanteurs du Mont-Royal : https://www.facebook.com/petitschanteursdumontroyal/

Compte Twitter des Petits Chanteurs du Mont-Royal : https://twitter.com/ChoeurPCMR

Mot-clic : #TousenchoeurPCMR



SOURCE Petits Chanteurs du Mont-Royal

Renseignements: Source, information et entrevues : Comité Tous Ensemble 2019, M. Pierre Eloi Talbot, président du conseil d'administration des Petits Chanteurs du Mont-Royal, Pierre-Eloi.talbot@ljt.ca, 514 842-8891; Madame Johanne Chantal, Directrice générale, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, direction@pcmr.ca, 514 733-8216 poste 2561

