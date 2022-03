Renouvellement des mandats des présidents-directeurs généraux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement des mandats de deux présidents-directeurs généraux (PDG) d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Leur nouveau mandat débutera le 1er avril 2022.

Monsieur Richard Deschamps - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Monsieur Richard Deschamps voit son mandat comme PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre renouvelé pour une durée de 18 mois.

Monsieur Deschamps cumule de nombreuses années d'expérience en gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux en Montérégie. Il a notamment obtenu, en 2009, le poste de directeur général associé à la coordination des programmes et du réseau de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, puis en est devenu le PDG de 2012 à 2015. Il occupe la fonction de PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre depuis 2015.

Monsieur Denis Bouchard - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Monsieur Denis Bouchard voit son mandat comme PDG de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec renouvelé pour une durée de 1 an.

Monsieur Bouchard a acquis une solide expérience en gestion dans le réseau, notamment à titre de directeur général du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Portneuf de 2006 à 2010 et de directeur général adjoint des affaires universitaires et cliniques du CSSS de la Vieille-Capitale de 2011 à 2012. Il a ensuite œuvré au CHU de Québec comme directeur général adjoint clinique et partenariats durant 3 ans. Il occupe la fonction de PDG de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec depuis 2015.

Citation :

« Les deux PDG qui voient leur mandat renouvelé ont démontré leur grande compétence et un leadership remarquable, et ont toute ma confiance pour la poursuite du travail amorcé. Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années. Appuyés par leurs équipes respectives, ils sauront mettre à profit leur expérience et leur expertise pour mettre en œuvre les changements nécessaires à venir en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756