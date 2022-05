Renouvellement des mandats des présidents-directeurs généraux du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement des mandats de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, madame Josée Filion, et du président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, monsieur Frédéric Abergel.

Josée Filion - Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS)

Madame Filion voit son mandat renouvelé à compter du 29 mai 2022, pour une durée de 2 ans. Forte d'une solide expérience de près de 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, madame Filion a assumé divers postes d'encadrement supérieur. Elle a notamment œuvré au Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l'Île et au Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière. Elle est PDG du CISSS de l'Outaouais depuis mai 2019 et avait auparavant occupé la fonction de de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) au sein de l'établissement.

Frédéric Abergel - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS)

Monsieur Abergel voit son mandat renouvelé à compter du 11 juin 2022, pour une durée de 4 ans. Monsieur Abergel a occupé différents postes de haut niveau au sein du réseau de la santé et des services sociaux, entre autres à l'Hôpital général juif - Sir Mortimer Davis, puis à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Après avoir assumé la fonction de PDGA de l'établissement pendant 3 ans, il est PDG du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal depuis 2018.

Citation :

« Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années. Je suis persuadé que les deux PDG qui voient leur mandat renouvelé sauront mettre à profit leur expérience et leur expertise pour mettre en œuvre les changements nécessaires à venir en santé. Ils ont démontré un leadership remarquable et de grandes compétences et ont toute ma confiance pour la poursuite du travail amorcé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

