Renouvellement des conventions collectives - Une nouvelle entente tournée vers l'avenir

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec se réjouit qu'un terrain d'entente ait été trouvé entre la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et ses employés représentés par le Syndicat de la fonction publique du Québec pour le renouvellement de leur contrat de travail.

« Les négociations des derniers mois ont permis d'en venir à une nouvelle entente pour le renouvellement des conventions collectives. Nous sommes heureux de constater qu'elle est à la satisfaction du personnel de la Sépaq. Je tiens à remercier les équipes de négociation pour tout le travail accompli, qui nous permet d'en arriver à un nouveau contrat de travail », a indiqué la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel.

« Nous sommes très content que l'entente de principe intervenue entre la Sépaq et le syndicat ait été approuvée par les employés aujourd'hui. Cela viendra rassurer bien des vacanciers qui partiront la tête tranquille à la découverte des plus beaux territoires du Québec. La Sépaq est mieux outillée que jamais pour jouer un rôle central dans la relance de l'industrie touristique de chez nous», a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

«Ce nouveau contrat de travail nous permettra maintenant de regarder ensemble vers l'avenir et de nous concentrer à mettre toute notre passion et notre cœur à connecter la population québécoise à la nature », a ajouté le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

La Sépaq est fière et privilégiée de pouvoir compter sur des équipes compétentes, professionnelles et dévouées qui transmettent leur goût du plein air et font vivre aux visiteurs des expériences inoubliables dans des paysages exceptionnels.

