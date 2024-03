Renouvellement de mandat de Marie-Josée Desrochers à titre de présidente-directrice générale de la Place des Arts

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de Marie-Josée Desrochers à titre de présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal, sur recommandation du conseil d'administration. Son nouveau mandat prendra effet le 6 mai 2024 et ce, pour une durée de cinq ans.

« Depuis son entrée en fonction, Marie-Josée a insufflé un nouvel élan à la Place des Arts. Son leadership collaboratif et sa vision rassembleuse ont permis de renforcer le positionnement de l'organisation, d'accroître son rayonnement, d'augmenter ses revenus de façon significative, en plus de bâtir et de consolider des partenariats structurants avec le milieu. Son approche mobilisatrice a également permis le développement d'une culture organisationnelle saine et participative. Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de la Place des Arts se réjouissent de ce renouvellement » souligne Louise St-Pierre, présidente du conseil d'administration.

Sous sa gouverne, la Place des Arts a multiplié les initiatives porteuses qui auront notamment contribué à l'élaboration du Plan stratégique 2023-2027 intitulé « Le pouvoir de rassembler », à la révision en profondeur de son plan de développement durable incluant un plan EDI (équité, diversité et inclusion), ainsi qu'à la réalisation d'un important chantier de modernisation de son vaste parc immobilier d'intérêt patrimonial. Marie-Josée Desrochers a également mené la refonte du secteur Éducation et Collectivités de la Place des Arts soutenu par la Fondation de la Place des Arts, permettant de rejoindre plusieurs dizaines de milliers de citoyens chaque année dans ses espaces. Elle a de plus contribué à la mise en place d'une plateforme de gestion de données, offrant aux six organismes résidents et associés de la Place des Arts un avantage considérable en termes d'intelligence d'affaires. Sous sa direction, une nouvelle série de spectacles a été lancée pour valoriser davantage l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette.

Au cours de son nouveau mandat, madame Desrochers aura la responsabilité de poursuivre la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques de l'organisation : stimuler l'écosystème des arts vivants au Québec, requalifier l'expérience client de la Place des Arts, améliorer la performance organisationnelle et contribuer au dynamisme de Montréal.

« Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour leur confiance », a tenu à mentionner Mme Desrochers. « Toute l'équipe et moi-même sommes mobilisés à relever les défis de la réalité d'aujourd'hui afin que la Place des Arts soit plus que jamais ce moteur qui peut rassembler la population pour l'inviter à partager les émotions et participer au dialogue social que provoquent les arts vivants d'ici et d'ailleurs ».

À propos de la Place des Arts

Célébrant son 60e anniversaire de fondation, la Place des Arts est le plus vaste complexe culturel du Canada. Chaque année, ce sont plus de 900 spectacles et événements d'une très grande diversité qui y sont présentés devant près d'un million de spectateurs, grâce à ses producteurs, partenaires, organismes en résidence et associés - DUCEPPE, Les Grands Ballets, l'Opéra de Montréal, l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et Danse Danse - et aux festivals en tout genre, qui animent aussi ses espaces publics pour des centaines de milliers de personnes. La Place des Arts est ouverte à tous les citoyens et à toutes les citoyennes autant dans ses six salles qu'à l'extérieur de celles-ci, notamment par ses activités culturelles, éducatives et d'animation soutenues par sa Fondation.

