SHANGHAI, 3 juin 2026 /CNW/ - Le 2 juin, la conférence « JAx2026 » de lancement du renouvellement et des éco-partenaires de la marque JA a eu lieu à Shanghai. L'événement a dévoilé un nouveau positionnement de marque et un nouveau plan de renouvellement, a présenté les innovations dans les trois principaux secteurs d'activité de JA - l'énergie solaire, les solutions de stockage d'énergie et l'énergie intelligente - et a présenté sa feuille de route stratégique pour le secteur AIDC (AI Data Center). Ensemble, ces éléments ont présenté un plan de collaboration complet pour un « écosystème d'énergie verte », démontrant la détermination de l'entreprise à favoriser des transitions à faibles émissions de carbone et une croissance de grande qualité à l'échelle mondiale.

JAx2026, l'énergie verte pour chaque industrie (PRNewsfoto/JA)

Lors de la conférence, JA a officiellement présenté son cadre de marque unifié « One JA ». En tant que marque principale, JA est soutenue par quatre sous-marques : JA SOLAR (Photovoltaics), JA ESS (Energy Storage Solutions), JA GREEN (Smart Energy) et JA CAPITAL (Capital Platform). Ces sous-marques forment un système complet en boucle fermée et soutiennent les forces fondamentales de l'écosystème d'énergie verte. En tant que plateforme de communication mondiale de JA, JAx relie les lancements technologiques, la coopération écosystémique et les perspectives sectorielles pour présenter les capacités intégrées de l'écosystème à l'échelle mondiale.

L'énergie verte a longtemps transcendé son rôle de simple source d'énergie et est devenue une base fondamentale favorisant le développement intersectoriel. En s'appuyant sur cette information, JA se positionne comme un « partenaire mondial fiable en matière d'énergie verte » avec la promesse de la marque « Une puissance fiable pour le voyage à venir ».

Liu Shuo, président de JA Brand and Marketing Center, déclare : « La transition énergétique mondiale passe de la concurrence des prix de l'électricité à une phase axée sur la valeur profondément intégrée dans des scénarios spécifiques. S'appuyant sur 21 ans d'expertise dans le domaine de l'énergie solaire et sur notre mission de « développer l'énergie solaire au profit de la planète », JA approfondira l'écosystème de l'énergie verte afin de rendre l'énergie verte stable, accessible et abordable pour chaque industrie, faisant progresser la transition avec des partenaires mondiaux. »

Qu'il s'agisse d'« exporter des produits », de « renforcer les capacités mondiales », d'« une marque chinoise qui se mondialise » ou encore d'« une marque véritablement mondiale », JA tirera parti des synergies de son écosystème pour offrir des solutions intégrées d'énergie verte, en collaborant avec des partenaires de l'ensemble de l'industrie pour codévelopper des technologies et élargir les marchés. Grâce à des produits fiables, à des solutions de système personnalisées, à des services professionnels mondiaux et à une valeur constante à long terme, JA donne aux industries du monde entier les moyens de bâtir un avenir énergétique plus stable, plus vert et plus durable.

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SOURCE JA

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